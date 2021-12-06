ድርቁ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው

ጎባ ህዳር 26/2014 (ኢዜአ) በምስራቅ ባሌ ዞን ራይቱ ወረዳ በዝናብ እጥረት ሳቢያ የተከሰተው ድርቅ በሰውና በእንስሳት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ የክልሉ መንግሥት ጥረት እያደረገ መሆኑን ለችግሩ የተጋለጡ ወገኖች ገለጹ፡፡
በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የመንግስት ኃብት አስተዳዳር ክላስተር አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴ የተመራው የክልሉ መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በድርቁ ሳቢያ ለችግር ከተጋለጡ የራይቱ ወረዳ ነዋሪዎች ጋር መክረዋል፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ሀሰን ከድር በሰጡት አስተያየት በአካባቢያቸው ላለፉት ስድስት ወራት ዝናብ ባለመጣሉ የተከሰተው ድርቅ በሰውና እንስሳት ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የራይቱ ወረዳ ነዋሪዎች በዚሁ ጊዜ እንዳሉት ድርቁ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ መንግስት እያደረገ ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው።
ይሁን እንጂ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ከችግሩ ስፋት አንጻር ሲታይ ውስንነት እንዳለበትም ጠቁመዋል፡፡
አርብቶ አደር ኡስማ አብደላ እንዳሉት አካባቢው አርብቶ አደር በመሆኑና ከዚህ በፊት ለመጠጥ ውኃ ሲጠቀሙበት የነበረው የኩሬ ውኃ ሙሉ በሙሉ በመድረቁ ምክንያት በውኃ እጦት እየተቸገሩ ነው፡፡
የክልሉ መንግስት ለአካባቢው አርብቶ አደር ማህበረሰብ ውኃ በቦቴ መኪና እያመጣ ችግሩን ለማቃለል ጥረት እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
ከችግሩ ስፋት አንጻር በተቻለ መጠን የቦቴ መኪናዎችን ቁጥር በመጨመር በሰውና እንስሳት ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ለመቀነስ በትኩረት እንዲሰራ ጠይቀዋል፡፡
ወይዘሮ ራቢያ አህመድ በበኩላቸው በድርቁ ሳቢያ የሰው ህይወት እንዳይጠፋ በመንግስት እየተደረገ ያለው ጥረት ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል።
በተለይ በትምህርት ቤቶች አካባቢ የመጠጥ ውኃን በቦቴ ተደራሽ በማድረግ የተቋረጠውን ትምህርት እንዲጀመርም ጠይቀዋል፡፡
የራይቱ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መሐመድ ኢብራሂም እንዳሉት ከድርቅ ጋር በተያያዘ ለችግር ለተጋለጡ ከ51 ሺህ ለሚበልጡ ቤተሰቦች የምግብ እህል ድጋፍ ለማድረግ በክልሉ መንግስት ጥረት እየተደረገ ነው፡፡
ለእንስሳቱም መኖ ከ5 ሺህ 600 በላይ የሳር እስርም እስከ አካባቢው መድረሱን አውስተው፤ በወረዳው ከሚገኘው የእንስሳት ቁጥር ጋር ሲነጻጸር ግን ተጨማሪ እንደሚያስፈልግ አመልክተዋል፡፡
የክልሉ መንግስት በድርቁ ሳቢያ በሰው ህይወትና በእንስሳት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ እያደረገ መሆኑን ገልጸው ሌሎች ባለሀብቶችና ድርጅቶችም ከጎናቸው እንዲቆሙ ጠይቀዋል፡፡
ዶክተር ግርማ አመንቴ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት የክልሉ መንግስት ምስራቅ ባሌን ጨምሮ በክልሉ የተለያዩ ቆላማ አካባቢዎች በዝናብ እጥረት የተከሰተውው ድርቅ በሰውና እንስሳት ላይ የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ በጀት መድቦ እየሰራ ነው፡፡
በተለይም በክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራርና የልማት ተነሺ ኮሚሽን አማካኝነት ለውኃ አቅርቦት፣ ለምግብ እህልና ለእንስሳት መኖ ግዥ፣ አስፈላጊውን በጀት መድቦ ለዞኖች እያሰራጨ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የአካባቢው ማህበረሰብ ከተደራሽነት አንጻር ያነሳውን ውስንነት መንግሥት እንደሚያጤነው ዶክተር ግርማ ተናግረዋል።
በክልሉ በጉጂ፣ በቦረና፣ በምዕራብና ምስራቅ ሐረርጌ እንዲሁም ባሌና ምስራቅ ባሌ አካባቢዎች የክረምት ዝናብ ባለመጣሉ መጠኑ ቢለያይም ድርቅ መከሰቱ ይታወሳል።
የክልሉ መንግስት በድርቁ ምክንያት በሰውና በእንስሳት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ 100 ሚሊዮን ብር መድቦ እየሰራ መሆኑን ከክልሉን የአደጋ ስጋትና የልማት ተነሺ ኮሚሽንን የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡