የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ15 ሚሊየን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 21/2014 (ኢዜአ) የአፍሪካ አመራር ልህቀት አካዳሚ ለተፈናቀሉ ወገኖች 15 ነጥብ 5 ሚሊየን ብር የገንዘብና የአይነት ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የአካዳሚው ፕሬዝዳንት ዶክተር ምህረት ደበበ፤ ለአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በዛሬው እለት አስረክበዋል።
ከአጠቃላይ ድጋፉ የአካዳሚው ሰራተኞች የወር ደሞዛቸውን በመለገስ 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር ሲያበረክቱ ቀሪውን አካዳሚው መለገሱ ታውቋል።
የአካዳሚው ፕሬዝዳንት ዶክተር ምህረት ደበበ፤ አካዳሚው ከሰብአዊ ድጋፉ በተጨማሪ ለህልውና ዘመቻው አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።
በአሸባሪው ህወሃት የወደሙ ተቋማትንና መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት ለሚደረገው ጥረት የድርሻችንን እንወጣለን ብለዋል።
ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም የተለያዩ ፈተናዎችን ማለፏን ጠቅሰው አሁንም በጋራ ትብብር በአሸናፊነት የመወጣት ብቃቱ አላት፤ በድልም ትወጣዋለች ነው ያሉት።
የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ፤ አሸባሪው ህወሃትና አጋሮቹ በከፈቱት ጦርነት አሁን ላይ ከ1 ነጥብ 2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በመጠለያ ካምፕ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
በጦርነቱ በተለይም እናቶችና ህፃናት እንዲሁም አረጋዊያን በከፋ ሁኔታ ተጎጂዎች መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በኢትይጵያ ላይ የተከፈተው ጦርነት በመመከት የተፈናቀሉ ወገኖችን በማገዝ በኩል ሁሉም እንዲተባበር ኮሚሽነሩ ጥሪ አቅርበዋል።