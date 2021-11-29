ሠራዊቱ ከጠላት ጋር በጀግንነት እየተፋለመ እኛም ደግሞ ወገናዊ አጋርነታችንን በተግባር ማሳየት ግዴታችን ነው

ሠመራ፤ ህዳር 20(ኢዜአ) የሀገር መከላከያ ሠራዊት ከጠላት ጋር በጀግንነት በመፋለም ህይወቱን እየገበረ እኛ ደግሞ ወገናዊ አጋርነታችንን በተግባር ማሳየት ግዴታችን ነው ይላሉ በአፋር ክልል የሠመራ-ሎግያ ከተማ ነዋሪዎች።
በከተማዋ የሚኖሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለዘማች ቤተሰቦች የአስቤዛ ድጋፍና በዱብቲ ሆስፒታል ህክምና ላይ ለሚገኙ የሠራዊቱ አባላት የምሳ ግብዣ አድርገዋል።
የድጋፍ ሥራውን ካስተባበሩት የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ኤይ ሀሰን እንደገለጹት ህይወታቸውን ለሀገራቸው ሲሉ ሳይሰስቱ እየሰጡ ላሉ እህት ወንድሞቻችን በደጀንነት ሁለንተናዊ ድጋፍ ማድረግ ግዴታችን ነው ብለዋል።
ለዚህም በአካባቢያቸው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበር ባሰባሰቡት ገንዘብ ለዘማች ቤተሰቦች አስቤዛ ከማመቻቸት ባለፈ ምግብ አዘጋጅተው የሠራዊቱ አባላት ምሳ በመጋበዝ ከጎናቸው መሆናችንን በማሳየት እንዳበረታቷቸው ተናግረዋል።
ወይዘሮ ዘይነብ መሐመድ በበኩላቸው፤ ሠራዊቱ ከጠላት ጋር በጀግንነት በመፋለም ህይወቱን እየገበረ እኛም ደግሞ በተለያዩ መንገድ ወገናዊ አጋርነታችንን ማሳየት ግዴታችን ነው።
በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውረው ከህብረተሰቡ ባሰባሰቡት ገንዘብ ምግብ አዘጋጅተው ምሳ በመጋበዝ ከጀግኖቹ ጋር አብረው ማሳለፍ በመቻላቸው ደስተኛ እንደሆኑ ይናገራሉ።
የአስቤዛ ድጋፍ ከተደረገላቸው የዘማች ቤተሰቦች መካከል የሶስት ልጆች እናት ወይዘሮ ሀዋ አሊ እንዳሉት፤ ባለቤታቸው ሀገራዊ ግዴታውን ለመወጣት ግንባር ቢገኝም ህብረተሰቡ ከጎናቸው ሆኖ እየደገፋቸው በመሆኑ ያጋጠማቸው ችግር የለም።
ወንድሜ ለሀገሩና ለህዝቡ ሲል በመዝመቱ የሚሰማኝ ኩራት ከፍተኛ ነው፤ ይህም የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው ያለችው ደግሞ የዘማች እህት የሆነችው ወይዘሪት ሀስና አቡደላ ናት።
አመራሩና ህብረተሰቡ ከቤተሰባቸው ጎን በመሆን እያደረገላቸው ባለው ድጋፍና እንክብካቤ ደስተኛ መሆኗን ነው የገለጸችው።
የሎግያ ክፍለ-ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኢብራሂም መሀመድ በበኩላቸው፤ የአካባቢው ነዋሪዎች አሸባሪው የህወሃት ቡድን የደቀነብንን አደጋ ለመቀልበስ የድርሻቸውን እየተወጡ ነው ብለዋል።
የክልሉን ልዩ ሃይልና የመከላከያ ሠራዊቱን ከመቀላቀል ጀምሮ በአካባቢ ጥበቃና ሌሎች የደጀንነት ድጋፍ ላይ በመሳተፍ ነዋሪዎቹ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ጠቅሰዋል።
በህክምና ላይ ለሚገኙ የሠራዊቱ አባላት ምሳ በመጋበዝ ወገናዊ አጋርነታቸውን በተግባር አሳይተዋል ነው ያሉት አቶ ኢብራሂም።
ህብረተሰቡን በማስተባበር እየተደረገ ያለው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።