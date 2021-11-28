ኢትዮጵያ የዳግማዊ አድዋ መሪዎች አሏት

ሶዶ ህዳር 19/2014 /ኢዜአ/ ኢትዮጵያ ዛሬም የዓድዋን ታሪክ የሚደግሙ መሪዎች ያሏት የጀግኖች ሀገር መሆኗን የወላይታ ሶዶ ወጣቶች ገለጹ።
የከተማዋ ወጣቶች እንዳሉት ኢትዮጵያ ዛሬም የዓድዋን ታሪክ የሚደግሙ ጀግና መሪዎች ያላት ሀገር መሆኗን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አርአያ ሆነው በተግባር አረጋግጠዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይን አርዓያ ተከትለው የሕልውና ዘመቻው አካል ሆነው የኢትዮጵያን ሕልውና፣ ክብር፣ ነፃነት ለማስከበር ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ለሀገር እና ለሕዝብ ክብር የሌለው አሸባሪው ህወሓት ከተላላኪዎቹና ከግብረ አበሮቹ ጋር የጋረጠውን ወቅታዊ የሕልውና አደጋ በተባበረ ክንድ ለመቀልበስ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንደሚወጡም አረጋግጠዋል።
ከወጣቶቹ መካከል ወጣት ማርቆስ ባላ ለኢዜአ እንዳለው በአሸባሪው ህወሓትና ተባባሪዎቹ በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ የሚጠበቅበትን ሁሉ ይወጣል።
ወጣቱ እንዳለው የሕልውና አደጋውን መቀልበስ የሚቻለው እጅና እግርን አጣጥፎ በመቀመጥ ሳይሆን ዘመቻውን በተግባር ደግፎ ጠላትን ድል በመንሳት ስለሆነ ለዚህ ደግሞ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል።
“ግንባር በመሄድ የሀገር ደህንነት ለማረጋገጥ የወሰንኩት የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ጥልቅ ሀገራዊ ፍቅር ወኔና በተግባር አይቼ ነው” ያለው ወጣቱ በሀገር ሕልውና ድርድር አይኖርም ሲል ተናግሯል።
“በጭካኔ የሀገሩን ጠባቂ ያረደ ይህ ኢ-ሰብአዊ ቡድን አሁንም ለሀገሩ ቅንጣት ክብር እንደሌለው በብዙ መንገድ እያሳየ በመሆኑ የሀገርን ክብር ለማስጠበቅ እፋለማለሁ” ብሏል።
የኢትዮጵያን ነፃነትን የማስጠበቅ ትግል የእኛን ተጋድሎ የሚፈልግ በመሆኑ ዘመቻውን ለመቀላቀል ተዘጋጅቻለሁ ያለው ሌላው አስተያየት ሰጪ ወጣት አስማማው ተሻለ ነው።
አሸባሪው ህወሓት በስልጣን ዘመኑ በኢትዮጵያውያን ላይ ኢሰብዓዊ ድርጊቶችን በጭካኔ ሲፈጽም የኖረ መሆኑኑን ገለጾ፤ አሁንም በከፈተው ጦርነት የነጹሃንን ህይወት ቀጥፋል፣ የሀገር ሀብት ንብረትን ዘርፏል አውድሟል ብሏል።
የሽብር ቡድኑና ተላላኪዎቹ ምዕራባውያንን ተማምነው ኢትዮጵያን በማፍረስ ልጆቿን ለመበተን እኩይ ዓላማ ህልም እንጂ እኛ በህይወት እያለን እውን የማይሆን የቀን ቅዥት ነው ሲል ገልጿል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ ወጣት ታከለ አርጃ በበኩሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ የሕልውና ጦርነቱን በግንባር መምራታቸው ከሀገር ሉዓላዊነት የሚቀድም ምንም ተግባር እንደሌለ ያስተማረኝ ውሳኔ ነውም ብሏል።
ይህም በኅብረተሰቡ ዘንድ የበለጠ ሀገራዊ ወኔ፣ ጀግንነትና መነቃቃት መፈጠሩን ገልጾ እሱም የዚህ ደማቅ ታሪክ አጋር ለመሆን ዘመቻውን ለቀላቀልሁ መወሰኑን ገልጿል።
ወጣቶቹ የመሪያችንን አርዓያ ተከትለን የተቃጣብንን ሀገር የማፍረስ አደጋ በመመከት የሀገራችንን ሕልውና እና የሕዝቦቿን አንድነት እናረጋግጣለን ብሏል።