የፖለቲካ ፓርቲዎች በግንባር ያላቸውን ተሳትፎ ያጠናክራሉ

አዲስ አበባ፤ ህዳር 18/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ የተጀመረው ዘመቻ እስከሚጠናቀቅ በግንባር ያላቸውን ተሳትፎ እንደሚያጠናክሩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ተናገሩ።
የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት /መኢአድ/ ፓርቲ ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ሙሉጌታ አበበ፤ ፓርቲያቸው የሕልውና ዘመቻውን እየደገፈ መሆኑን ገልጸዋል።
የፓርቲው አባላት ለሕልውና ዘመቻው ወደ ግንባር የሄዱት የአማራ ክልል የመጀመሪያ የክተት ጥሪ ማስተላለፉን ተከትሎ መሆኑን አስታውሰዋል።
ፓርቲው አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ በሚደረገው ትግል በግንባር ከመሰለፍ ባሻገር የገንዘብና የአይነት ድጋፎችን በማድረግ የድርሻውን እየተወጣ ነው ብለዋል።
በአመራር ደረጃም የጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድን ጥሪ በመቀበል አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ በግንባር ለመፋለም ዝግጅነታቸውን ማጠናቀቃቸውን ገልጸዋል።
የተጀመረው ጦርነት በኢትዮጵያ አሸናፊነት እስከሚጠናቀቅ የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎቹ እያደረጉት ያለውን ተጋድሎ አጠናክረው ለመቀጠል ቁርጠኞች እንደሆኑም ተናግረዋል።
“እንደ ፓርቲ አገር ከሌለ በምርጫ መወዳደር እንደማይኖር ጠንቅቀን እናውቃለን” ነው ያሉት አቶ ሙሉጌታ።
ለዚህ ደግሞ ትግሉ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
“የፖለቲካ ልዩነት አገር የሕልውና አደጋ በገጠማት ጊዜ አይሰራም፤ አገርን ከሕልውና አደጋ ለመታደግ በጋራ ከመሥራት አያግድም፤ ለአንድ አገራችን አንድ ሕይወታችንን እንሰጣለን” ብለዋል።
የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ /አብን/ የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ንጉስ ይልቃል በበኩላቸው፤ የፓርቲው አባላት ጦርነቱ ከተጀመረ ጀምሮ በግንባር እየተፋለሙ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
አባላቱ የሕልውና ዘመቻውን ያለማንም ቀስቃሽ በራሳቸው ተነሳሽነት መቀላቀላቸውንና ፓርቲው እያደረገ ያለውን የማስተባበር ሥራም አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የፓርቲው አባላት ኢትዮጵያ የገጠማትን የእጅ አዙር ጦርነት በአሸናፊነት እስከምታረጋግጥ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፍል ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
አቶ ንጉስ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች በግንባር እንደሚገኙ ጠቁመው አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ ኢትዮጵያ አሸናፊ እንድትሆን ሃላፊነታችንን እንወጣለን ብለዋል።