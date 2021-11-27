በጦርነቱ የደረሰውን የኢኮኖሚ ተፅዕኖ ለመቋቋም ምርታማነትና የሥራ ባህልን ማሳደግ ይገባል

ባህር ዳር፣ ህዳር 18/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት ምክንያት በኢኮኖሚው ላይ የደረሰውን ተፅእኖ ለመቋቋም ምርታማነትና የሥራ ባህልን ማሳደግ እንደሚገባ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች አመለከቱ።
በአማራ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ የክልሉ ኢኮኖሚ አካውንት ዳይሬክተር ወይዘሮ አቡኔ መብራት ለኢዜአ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት ምክንያት ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሷል።
ጦርነቱ በተካሄደባቸው የክልሉ አካባቢዎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በመቆሙ ምክንያት በሀገር ኢኮኖሚ ላይ አሉንታዊ ተፅዕኖ እየደረሰ መሆኑን ተናግረዋል።
ከግብርና ባሻገር ኢኮኖሚን ሊያሳድጉ የሚችሉ ትምህርትና ጤና ጨምሮ ሌሎች ለእድገት ወሳኝ የሆኑ መሰረተ ልማቶች በጦርነቱ መውደማቸውን ጠቁመዋል።
በተለይ በአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች ላይ በአሸባሪው ህወሓት የተፈጸመው ውድመትና ዘረፋ በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጫና ማስከተሉን ነው ዳይሬክተሯ ያመለከቱት።
በኢኮኖሚው ላይ የደረሰውን ተፅዕኖ ለመቋቋምና መልሶ እንዲያገግም ለማድረግ ጦርነቱን ፈጥኖ መቋጨትና ወደ ልማት መመለስ አይነተኛ አማራጭ ነው።
ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ በማድረግ ፈጥነው ወደ ሥራ ከማስገባት ባለፈ ምርታማነትን ማሳደግ ላይ አትኩሮ መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል።
“ከእነዚህ ሥራዎች በተጓዳኝ በግብርናው ዘርፍ የደረሰውን ጉዳት ለማካካስ የመስኖ ልማት ሥራዎች ላይ የተለየ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል” ሲሉ ዳይሬክተሯ አመልክተዋል።
እንደ ዳይሬክተሯ ገለጻ አነስተኛና መካከለኛ ኢንዱስትሪዎችም ምርታቸውን በእጥፍ ለማሳደግ የሚያስችላቸውን አሰራር ሊከተሉ ይገባል።
“ከእዚህ በተጨማሪ በኢንዱስትሪዎች፣ በግብርና ሥራና በሌሎች ለኢኮኖሚ እድገቱ አጋዥ በሆኑ የሥራ ዘርፎች ላይ የሥራ ባህልን ማሳደግና ከመደበኛው ተጨማሪ ሰዓት መስራት ያስፈልጋል” ብለዋል።
በቢሮው የኢንዱስትሪ ዘርፎች የኢኮኖሚ አካውንት ባለሙያ አቶ ይልቃል ሞኜ በበኩላቸው መንግስትና ሀገር ሳይፈልጉ የገቡበት ጦርነት በኢኮኖሚ እንቅስቃሴው ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል።
ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ከመቋጨት በተጨማሪ የተጎዱ ተቋማት ወደ ሥራ እንዲገቡ የፋይናንስ ተቋማት የብድር አቅርቦት ሥራቸውን ሊያጠናክሩ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በኢኮኖሚው ላይ ቀጥተኛ ተፅዕኖ ያለውን የምግብ እህል አቅርቦት ችግር ለመፍታትም ጦርነት ባልተካሄደባቸው አካባቢዎች የግብርናው ዘርፍ ላይ አበክሮ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
“የመኽር ምርትን ከብክነት በፀዳ መልኩ በወቅቱ ከመሰብሰብ ባለፈ ያሉትን የውሃ አማራጮች በመጠቀም የመስኖ ልማት በሁለትና ሦስት እጥፍ እንዲያድግ መረባረብ ይገባል” ሲሉ ባለሙያው መክረዋል።
ከግብርናው ባሻገር በጦርነቱ ጉዳት ያልደረሰባቸው ኢንዱስትሪዎች የሥራ ሰዓታቸውን በማሻሻል ምርታማነታቸውን ሊያሳድጉ እንደሚገባ አቶ ይልቃል አመልክተዋል።
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያንም የውጭ ምንዛሬ እጥረትን ለመፍታት በህጋዊ መንገድ ወደ ሀገርቤት የጀመሩት ገንዘብ የመላክ እንቅስቃሴን እንዲያጠናክሩ የኢኮኖሚ ባለሙያዎቹ መክረዋል።
በአማራ ክልል አሸባሪው ህወሓት ወራራ በፈፀመባቸው አካባቢዎች በተደረገ ዳሰሳ ከ279 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሃብት መውደሙ ቀደም ሲል ቢሮውን ዋቢ በማድረግ ኢዜአ መዘገቡ የሚታወስ ነው።