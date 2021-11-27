ከኪነ-ጥበብ ስራችን ባሻገር ሠራዊታችን በደረሰበት ሁሉ አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን

አዲስ አበባ፤ ህዳር 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች በአገር ሕልውና ማስከበር ዘመቻው ጉዳት የደረሰባቸውን የሠራዊት አባላት በመጎብኘት የምሳ ግብዣ አድርገውላቸዋል።
በአዲስ አበባ ቤላ ማገገሚያ ማዕከል ለሚገኙና ለአገራቸው በጀግንነት ዋጋ ለከፈሉ የሠራዊት አባላት የምሳ ግብዣ ያደረጉት የ”ቅድሚያ ለእናት አገር ኢትዮጵያ” የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎች ናቸው።
የቤላ ማገገሚያ ማዕከል አስተባባሪ ኮሎኔል አባተ ምስጋናው፤ ኢትዮጵያ ትብብርና መረዳዳትን በምትሻበት ወቅት የኪነ-ጥበብ ባለሙያዎቹ ላደረጉት ድጋፍ አመስግነዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አቢይ አህመድ፤ ወደ ግንባር መዝመታቸው ዜጎችን ከዳር ዳር ይበልጥ ያነሳሳና ለድጋፍ ያዘጋጀ መሆኑንም ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊያን ለአገራቸው ሕልውና እያደረጉት ያለውን መተባበር አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል።
የኮሚቴው ሰብሳቢ አርቲስት የሸዋጌጥ ጫኔ፤ የጀግናው የመከላከያ ሠራዊት አባላት “እናት አገሬ” ብለው አሸባሪውን ህወሓት በጀግንነት የተፋለሙ ለአገራቸው ቁርጠኞች መሆናቸውን በተግባር ያሳዩ ናቸው ብሏል።
ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና በድል ለመወጣት የቁርጥ ቀን ልጆቿ እያደረጉት ያለው ተጋድሎ ታሪክ የማይዘነጋው መሆኑን ጠቅሶ አጋርነታቸውን ለመግለጽ መርሃ ግብሩን ማዘጋጀታቸውን ተናግሯል።
በቀጣይም ለአገር ሕልውና ማስጠበቅ ከኪነ-ጥበቡ ባለፈ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ተናግሯል።
አርቲስቶቹ የአገራቸውን ሕልውና በማስከበር ዘመቻው ጉዳት የደረሰባቸውም የሠራዊት አባላት ጎብኝተው እስከመጨረሻው ያላቸውን አጋርነት ገልጸውላቸዋል።