ኢትዮጵያ የተከፈተባትን ሁሉን አቀፍ ዘመቻ ለመመከት በጊዜ የለኝም መንፈስ መስራት ያስፈልጋል

አዲስ አበባ፤ ህዳር 18 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የገጠማትን ሁሉን አቀፍ ፈተና ለመቀልበስና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ከወዲሁ በመረዳት የመልሶ ማልማት ዕቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዑመር ሁሴን ገለጹ።
ሚኒስቴሩ በያዘው ዕቅድ መሰረት የተሳኩ ተግባራትን ለማከናወን ከመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
የመኸር ምርት አሰባሰብ የተሳካ እንዲሆን ከፌዴራል እስከ ክልል በርካታ ቁጥር ያላቸው የሚኒስቴሩ ሠራተኞች በመስክ ሆነው ሙያዊ እገዛ እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
የሕልውና ማስከበር ዘማች ቤተሰቦችን ምርት በየአካባቢው ያለው ኅብረተሰብ እንዲሰበስብላቸው እየተደረገ መሆኑንም ነው የገለጹት።
በዚህም በመኸር ወቅት ከተመረተው አጠቃላይ አገራዊ ምርት ጦርነቱ በሌለባቸው አካባቢዎች ያሉትን የማሰባሰቡ ስራ ከዕቅዱ 42 በመቶ መከናወኑን ጠቅሰዋል።
ጦርነቱ በነበረባቸው የአማራና የአፋር ክልሎች የምርት እጥረት እዳያጋጥም በበጋ ወቅት የመልሶ ማልማት የግብርና ስራዎች ስለመጀመራቸውም ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
ከጦርነቱ ነጻ በወጡ እና ባልተያዙ አካባቢዎች ባለፉት ሁለት ወራት በወጣው ዕቅድ መሰረት ዘርና ማዳበሪያ በማዘጋጀት በተለይ ስንዴ በመስኖ የማምረት ስራ ላይ ትኩረት ተደርጓል ብለዋል።
ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን ሁሉን አቀፍ ፈተና መሻገር የሚቻለው የችግሩን ክብደት ተረድቶ በመስራት ነው ያሉት ሚኒስትር ዑመር “በተለመደው አካሄድ ያሰብነውን ውጤት ማምጣት አንችልም” ነው ያሉት።
ቀላል የማይባል ቁጥር ያላቸው ዜጎች በሴፍቲኔት ውስጥ መሆናቸውን በመጥቀስ ይህ የሆነው ‘ኢትዮጵያ የሀብት ችግር ኖሮባት ሳይሆን ያለንን ባለመጠቀማችን ነው’ ሲሉ ተናግረዋል።
በመሆኑም ሁሉም ዜጋ በአገሪቷ ላይ የተከፈተውን ሁሉን አቀፍ ዘመቻ በመረዳት በቁጭት፣ በወኔ እና በ’ጊዜ የለኝም’ መንፈስ ተግቶ በመስራት አገሩን ማስቀጠል ይጠበቅበታል ብለዋል።