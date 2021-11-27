የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ የህልውና ዘመቻውን በግንባር መምራት ድጋፋቸውን ይበልጥ አጠናክሮታል

ደብረ ማርቆስ፣ ህዳር 18/2014(ኢዜአ) የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የሕልውና ዘመቻውን በግንባር መምራታቸው እያደረጉት ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ይበልጥ አጠናክረው እንዲቀጥሉ እንዳነሳሳቸው የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ከነዋሪዎቹ መካከል ወይዘሮ ሀና ዓይናለም ለኢዜአ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልዕኮ ይዞ በአማራ እና አፋር ክልሎች በንጹሃን ጉዳት እያደረሰ ነው።
የሽብር ቡድኑን የጥፋት ተግባር ለማስቆም የህልውና ዘመቻ ከተጀመረ አንስቶ በግንባር የሽብር ቡድኑን ለሚፋለሙ ጀግኖቻችን ስንቅ በማዘጋጀት የድርሻቸውን እየተወጡ ነው።
”ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርበት ሠራዊቱን ለመምራት ወደ ግንባር መዝመታቸው በእኔ ላይም ከፍተኛ ወኔ ፈጥራል” ያሉት ወይዘሮ ሀና፣ ወደግንባር ለመዝመት አስቀድመው ስልጠና መውሰዳቸውን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት ተጨማሪ የስንቅ ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጸው፣ አሸባሪውን ህወሓት በህዝብና በሀገር ላይ የደቀነውን የከፋ አደጋ ለመቀልበስ በግንባር ለመሰለፍም መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
“ኢትዮጵያ አሁን የተጋረጠባት ፈተና ከእዚህ በፊት ገጥሟት እንደማያውቅ፣ የተለየና ውስብስብ በመሆኑ ኢትዮጵያዊያን በምንችለው ሁሉ ለህልውና ዘመቻው ድጋፋችንን እናጠናክር” ብለዋል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ አሸናፊ ካሳ እንዳሉት አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሃይሎች ጋር ወግኖ በባንዳነት እየሰራ ነው።
“ህወሓት የከፈተውን ጦርነት ለመመከት ስንቅ የማዘጋጀት እና የማድረስ ተግባራትን ስናከናውን ብንቆይም አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሕልውና ዘመቻውን በግንባር መምራታቸውን ተከትሎ ደጀንነታችን አጠናክረናል” ብለዋል።
ህብረተሰቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሕልውና ዘመቻውን በግንባር መምራታቸው “እሳቸው ዘምተው እኔ ምን ላድርግ?” በሚል ፈጥኖ ወደ ስንቅ ዝግጅት ሥራ መግባቱን ተናግረዋል።
በስንቅ ዝግጅት ሥራና በገንዘብ ከሚያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ ከሠራዊቱ ጎን በግንባር ተሰልፈው የዶክተር ዐቢይን አርዓያነት በተግባር ለመድገም እንዳነሳሳቸው ገልጸዋል።
ለሠራዊቱ ስንቅ የማዘጋጀት ንቅናቄ እንደ አዲስ መጀመሩን የገለጹት ደግሞ የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር የህልውና ዘመቻው የአይነት ድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ይልቃል ሽበሺ ናቸው።
በከተማው በእድርና በሰፈር አደረጃጀት ከህዳር 15 ቀን 2014 ጀምሮ በአዲስ መልክ በሶ፣ ድርቆሽ፣ እንጀራ፣ ሽንብራ ቆሎ እና መሰል ስንቅ እየተዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል።
ባለፉት ሁለት ቀናት በተካሄደ ንቅናቄ ከ80 ኩንታል በላይ ደረቅ ምግብ፣ 8 ካርቶን ብስኩት፣ 24 ደርዘን ውሃ እና 6 ኩንታል ስኳር ተዘጋጅቶ ወደግንባር መላኩን አቶ ይልቃል አመልክተዋል።
በተጀመረው የንቅናቄ ሥራ እስከ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመት ሀብት ለማሰባሰብ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የከተማዋ ነዋሪዎች ቀደም ሲል ያዘጋጁት ከ318 ኩንታል በላይ ስንቅ በወሎ ግንባር ላሉ የፀጥታ አካላት መላኩንም ገልጸዋል።