በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት በአማራ ክልል ብቻ ከ1 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችና ከ47 ሺህ በላይ መምህራን ከትምህርት ገበታ ውጭ ሆነዋል

አዲስ አበባ፣ ህዳር 18/2014(ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት በአማራ ክልል ከ1 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችና ከ47 ሺህ በላይ መምህራን ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ፡፡
በአፋር ክልልም 455 ትምህርት ቤቶች በአሸባሪ ቡድኑ ወድመዋል።
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ በማህበራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል።
ሚኒስትር ዴኤታዋ በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግንባር በመሰለፍ ለአገራቸው ህልውና መጠበቅ ቆራጥ መሆናቸውን በተግባር አረጋግጠዋል ነው ያሉት፡፡
ሰራዊቱና ህዝቡ በዚህ የሕልውና ዘመቻ ሞራል ማግኘቱንና የሕልውና ዘመቻውም ወደ ሙሉ ማጥቃት መሸጋገሩን ገልፀዋል።
የወገን ኃይልን መቋቋም የተሳነው ጠላት እየዘረፈና እያወደመ ስለሚሄድ በየአካባቢው ያለው ህዝብ ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ፣ መረጃ በመስጠት፣ ሰራዊቱን በደጀንነት ማገዝ ይጠበቅበታል ብለዋል።
ኀብረተሰቡ ይህን በማድረግ ህዝብና አገርን የማዳን ኃላፊነት እንዲወጣም ጥሪ አቅርበዋል።
በአማራ ክልል ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ከ1 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በ3 ቀናት ከ265 ሺህ በላይ ምግብ ነክ እርዳታ መቅረቡን አንስተው፤ በአፋር ክልልም ለ76 ሺህ ተፈናቃዮች ከ36 ሺህ ኩንታል በላይ መሰረታዊ ድጋፍ ተደርጓል ነው ያሉት፡፡
ድጋፉን ያደረጉት መንግሥትና አጋር አካላት በመቀናጀት መሆኑንም ገልጸዋል።
በትግራይ ክልል በአየር የሚቀርበው ድጋፍ መቀጠሉንና 83 የድጋፍ ቁሳቁስ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በሰመራ በኩል ወደ ትግራይ መሄዳቸውን ተናግረዋል፡፡
በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት በአማራ ክልል በአምስት ዞኖች ከ1600 በላይ ትምህርት ቤቶችና ሁለት የመምህራን ማሰልጠኛ ጣቢያዎች ወድመዋል ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታዋ።
በዚህም 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ተማሪዎችና 47 ሺህ መምህራን ከትምህርት ገበታ ውጭ መሆናቸውን ነው የገለጹት።
በመንግሥት በኩል የጉዳት መጠኑን መለየት የሚያስችል ጥናት እየተደረገ መሆኑንና የወደሙትን ከአጋር አካላት ጋር በጋራ ለመስራት እንቅስቃሴ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
በመልሶ የመገንባት ስራ ላይ ሁሉም ዜጋ ትብብር ማድረግ እንደሚጠበቅበትም አንስተዋል፡፡
በወራሪው ቡድን በርካታ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ቢደርስም የሕልውና ዘመቻው ወደ ተሟላ ማጥቃት መሸጋገሩንም ሚኒስትር ዴኤታዋ ገልጸዋል።