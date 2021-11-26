የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተግበር የከተማችንን ሰላምና ደህንነት በንቃት እየጠበቅን ነው -የጎንደር ነዋሪዎች

ጎንደር ህዳር 17/2014 (ኢዜአ ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተግበር የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ከሰርጎ ገቦችና ጸጉረ ልውጦች በንቃት እየጠበቅን ነው ሲሉ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ወዲህ የሽብር ቡድኑን የጥፋት ተልእኮ ለማስፈጸም ወደ ከተማው የገቡ በርካታ ሰርጎ ገቦችና ጸጉረ ለውጦች በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል።
በከተማው የፋሲል ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ፋሲል መኮንን ለኢዜአ እንዳሉት የብሎክ አደረጃጃቶችን በመጠቀም በቀንና በሌሊት በፈረቃ የከተማቸውን ሰላምና የሕዝቡን ደህንነት በአስተማማኝ ሁኔታ እየጠበቁ መሆናቸውን ነው።
አሁን ላይ በፈጠሩት አደረጃጀት ሰላም የማስጠበቅ ስራ እያከናወኑ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ “የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመት ደግሞ የበለጠ እንድንበረታ አድርጎናል” ብለዋል።
”ሴት እህቶቼን አስገድዶ የደፈረው የሽብር ቡድን የጎንደር ከተማን መሬት ረግጦ አረመኔያዊ ድርጊቱን እንዲፈጽም የሚፈቅድለት የለም ”ያሉት ደግሞ የጃንተከል ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ባንቺአምላክ ዋሲሁን ናቸው፡፡
”ሴትነቴ በለሌት ሰፈሬን ለመጠበቅ አላገደኝም” ያሉት ነዋሪዋ ”ከምሽቱ ሁለት ሰአት እስከ ሌሊቱ ስድስት ሰአት የተሰጠኝን የጥበቃ ግዳጅ ከሴት እህቶቼ ጋር በመሆን በወኔና በሞራል እየተወጣሁ እገኛለሁ” ብለዋል፡፡
“ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ የህልውና ዘመቻውን ለመምራት በግንባር መዝመታቸው ሞራል ሆኖኛል፤ እኔም ከጎኑ ሆኜ እከተለዋለሁ” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
“ከሀገሬና ከከተማዬ ህዝብ የማስቀድመው ምንም ነገር ባለመኖሩ በሌሊት ጥበቃ እየተሳተፍኩ ነው” ያሉት ደግሞ የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ አራጋው መንበሩ ናቸው።
ወራሪው የሕወሃት የሽብር ቡድን ጎንደር መቀበሪያው መሆኑን በሚገባ እንደሚያውቅ የተናገሩት አቶ አራጋው “የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ህዝቡ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በንቃት እንዲጠብቅ አግዞታል” ብለዋል፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ አንስቶ በተደረገ ጥብቅ ቁጥጥርና ጥበቃ በሽብር ቡድኑ የተላኩ በርካታ ጸጉረ ለውጦችና ሰርጎ ገቦች መያዛቸውን የጠቆሙት ደግሞ የከተማው ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ወረታው አቡሃይ ናቸው፡፡
በከተማው የሽብር ቡድኑን ሰርጎ ገቦችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ጠንካራ የጸጥታና የጥበቃ አደረጃጀት እስከ ታችኛው የሕዝብ እርከን ድረስ በብሎክ ተዋቅሮ ወደ ስራ መግባቱን አስረድተዋል፡፡
የከተማው ህዝብ በቀንም ሆነ በሌሊት ጥበቃዎች የነቃ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን ጠቁመው ህዝቡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ድንጋጌዎች በሚገባ ተገንዝቦ ለተግባራዊነቱ እያደረገ ያለው ተሳትፎ የሚደነቅ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ ወዲህ በከተማው ህገ-ወጥ የጥይት ተኩስ ዝርፊያና ቅሚያ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የተወገደበት ሁኔታ መፍጠር እንደተቻለ ሃላፊ አስታውቀዋል፡፡