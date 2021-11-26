ሀገር ለማዳን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን እንሰለፋለን – የጂንካ ከተማ ወጣቶች

ጂንካ ህዳር 17/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን ከመፍረስ አደጋ ለማዳን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ተሰልፈን መስዋእትነት እንከፍላለን ሲሉ የጂንካ ከተማ ወጣቶች አስታወቁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር በመዝመት ሀገር ወዳድነታቸውን በተጨባጭ ማሳየታቸው ከፍተኛ መነሳሳት ፈጥሮብናል” ሲሉ ወጣቶቹ ለኢዜአ ተናግረዋል።
የጂንካ ከተማ ነዋሪ ወጣት ውበቱ ሰንደቁ “ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር መዝመታቸው ለሀገራቸው ያላቸውን ፍቅር በተጨባጭ ያየንበት ነው” ብሏል።
“እርሳቸው ሀገርን ከመፍረስ አደጋ ለመታደግ ሲዘምቱ እኛ ቁጭ ብለን የምንመለከትበት ምክንያት አይኖርም ያለው ወጣት ውበቱ “ሀገር ለማዳን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ተሰልፈን መስዋእትነት ለመክፈል ተዘጋጅተናል” ሲል ቁርጠኝነቱን አረጋግጧል።
“ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብዙ ሀላፊነቶችን ተሸክመው ወደ ጦር ግንባር ሲዘምቱ እኔ ወጣት ሆኜ ሀገሬ ስትደፈር ቁጭ ብዬ የማይበት ምክንያት የለም” ሲል ለመዝመት መነሳሳቱን ገልጿል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ታሪካዊና ለሌሎች መሪዎችም አርአያ የሆነ ተግባር ነው ያለው ደግሞ ወጣት ዮሴፍ ሙሉቀን ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራቸው እንደማይደራደሩ ፅኑ እምነት ነበረኝ፤ ይህንንም በተግባር በማረጋገጣቸው ተደስቻለሁ በማለት ገልጻል ።
ወጣት ተወልደ ኪዳነማርያም በበኩሉ “እየተዋጋን ያለነው የውስጥ ባንዳዎችን ብቻ ሳይሆን በእጅ አዙር ቅኝ ሊገዙን ከሚፈልጉ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ጭምር ነው” ሲል አመልክቷል።
ኢትዮጵያዊያንን አንገት ለማስደፋትና ዘመናዊ የባርነት ቀንበር ሊጭኑብን የመጡትን ሀይሎች ለመመከት ጊዜው አሁን መሆኑን አውቀን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ለመሰለፍ ተዘጋጅተናል ብለዋል ።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቆራጥ ውሳኔ ለሀገሩ መስዋዕትነት በመክፈል የዳግም ዓድዋ ታሪክ አካል እንዲሆን ያነሳሳው መሆኑን ወጣት ተወልደ አስታውቋል።
“በግንባር ከመሪያችን ጎን ካልቆምን ሁላችንም የታሪክ ተወቃሾች እንሆናለን፤ ስለዚህ እኔ የመሪዬን ፈለግ ተከትዬ ወደ ግንባር ለመሄድ ወስኛለሁ” በማለት ተነሳሽነቱን ገልጿል።