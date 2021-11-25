በጌዴኦ የቡና ምርታማነትንና ጥራትን ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ ነው

ዲላ ፤ኅዳር 16/2014 (ኢዜአ) በጌዴኦ ዞን የቡና ምርታማነትና ጥራትን ለማሳደግ የኩታ ገጠም አስራርን በመተግበር ጭምር ጥረት እየተደረገ መሆኑን የዞኑ ግብርና ልማት መምሪያ አስታወቀ።
ከዞኑ የተውጣጡ አርሶ አደሮች፣ አመራሮችና የግብርና ባለሙያዎች በዲላ ዙሪያ ወረዳ በኩታ ገጠም የለማ የቡና እርሻ በመጎብኘት የልምድ ልውውጥ አድርገዋል።
የጌዴኦ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ልማት መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ዝናቡ ወልዴ ወቅቱ እንዳሉት፤ አርሶ አደሩ ሁሉ አቀፍ የቡና ምርታማነት መሻሻያ ፓኬጅ እንዲጠቀም በንቅናቄ እየተሰራ ነው።
በተለይ የምርት መቀነስ ችግርን ለመከላከል ያረጀ ቡና በሚበዛባቸው ዲላ ዙሪያ፣ ወናጎና ይርጋጨፌ ወረዳዎች የቡና ጉንደላና እድሳት እንዲሁም የቡና ተከላ በኩታ ገጠም እየተስፋፋ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ባለፈው ዓመት የተተከሉ የተሻሻሉ ዝርያ ያላቸው ከ15 ሚሊዮን በላይ ችግኞች እንክብካቤ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በመጀመሪያ ዙር ምርት ለመሰብሰብ አራትና ከዚያ በላይ ዓመታት ያስጠብቅ የነበረውን ጊዜ ሙሉ የቡና ፓኬጅ ተግባራዊ በማድረግ ከሁለት ዓመታት ባነሰ ጊዜ ምርት እንደተገኘም ጠቅሰዋል።
የደቡብ ክልል ቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለሥልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ተፈራ በበኩላቸው፤ በክልሉ በቀጣይ አስር ዓመታት ከ125 ሺህ ሄክታር በላይ ያረጁ ቡና ለማደስ ግብ ተጥሎ እየተሰራ ነው ብለዋል።
ከዚህም ዘንድሮ ከ21 ሺህ ሄክታር በላይ የቡና ተክል በጉንደላና በተከላ እንደሚለማ አስረድተዋል።
በጌዴኦ ዞን በኩታ ገጠም እየተከናወነ ያለው የቡና እደሳ ሥራ በክልል ደረጃ ትምህርት እንደሚወሰድበት ጠቁመዋል።
በጉብኝቱ ወቅት ልምዳቸውን ያካፈሉት አርሶ አደር ሥዩም ሰጎማ፤ ከዚህ በፊት ማሳቸው ባረጀ ቡና በመሸፈኑ ተገቢውን ጥቅም ሳያገኙ መቆየታቸውን ይናገራሉ።
ባለፉት ሁለት ዓመታት ከመንግሥት ባገኙት ድጋፍ ከሰባት አርሶ አደሮች ጋር በመቀናጀት የቡና ጉንደላ በማካሄድና የተሻሻለ የቡና ዝርያ ችግኞች በመትከል ተጠቃሚ ሆኛለሁ ብለዋል።
ቀደም ሲል በመጀመሪያው ዙር የቡና ምርት ለመሰብሰብ አምስት ዓመታት ይጠብቁ እንደነበር ያስታወሱት አርሶ አደር ሥዩም፤ የተሻሻሉት ዝርያዎች ግን በሁለት ዓመታት ውስጥ ምርት በመስጠት ተጠቃሚ እንዳደረጓቸው ተናግረዋል።
ቡናን በኩታ ገጠም ማልማት በተለይ የባለሙያ ድጋፍ በቅርበት ለማግኘትና የዕውቀት ሽግግር ለማድረግ ወሳኝ መሆኑንም አብራርተዋል።
በቡና እድሳትና በአዲስ ተከላ ጅምር ሥራዎች ቢኖሩም በኩታ ገጠም በማልማት ረገድ ውስንነት እንዳለባቸው የተናገሩት ደግሞ ከኮቾሬ ወረዳ ብሎያ ቀበሌ ልምድ ለመውሰድ የመጡት አርሶ አደር መንገሻ ጀጎ ናቸው።
በጉብኝቱ በቀሰሙት ዕውቀት የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎች ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በኩታ ገጠም በማልማት ተጠቃሚ ለመሆን እንደሚጥሩ ገልጸዋል።