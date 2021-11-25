”ከህልውና ትግሉን ጎን ለጎን ለልማት ስራዎች የላቀ ትኩረት በመስጠት እየሰራን ነው ”

ህዳር 16/2014 (ኢዜአ) ”ከህልውና ትግሉ ጎን ለጎን በገባነው ቃል መሰረት ለልማት ስራዎች የላቀ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው” ሲሉ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ገለጹ።
የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በተቋሙ ውስጥ በዝቅተኛ ገቢ ለሚተዳደሩ ሴት ሰራተኞችና በተቋሙ አካባቢ ለሚኖሩ ስራ-አጥ ሴቶች በከተማ ግብርና ተጠቃሚ የሚሆኑበት መርሃ-ግብርን በይፋ አስጀምሯል።
የከተማ ግብርና በግብርና ሚኒስቴር በኩል እንደ አንድ የልማት አቅጣጫ ተይዞ እየተሰራበት ሲሆን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ደግሞ ተነሳሽነቱን ወስዶ ተግባራዊ እንዲያደረገው ተግልጿል፡፡
ሚኒስቴሩ ዛሬ ያስጀመረው መርሃ-ግብር 100 ሴቶችን በቀጥታ ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን በእያንዳንዳቸው ስር ባሉ የቤተሰብ ቁጥር ተሰልቶ ሲሰላ ደግሞ 500 የሚሆኑ ዜጎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ነው የተባለው።
ሚኒስትሯ በዚሁ ወቅት የህልውና ትግሉን በሁሉም መስክ ለማገዝ በገባነው ቃል መሰረት ከልማት ስራዎች ላይ ዓይናችንን ሳንነቅል እየሰራን ነው ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ”አካባቢ ላይ ያለን የተፈጥሮ ሀብት በመጠቀም ወደ ልማት ለመተግበር ብዙ አማራጭ አለን” በማለት ያስተላለፉት መልዕክት እንደ መነሻ ወስደን ስራውን ጀምረናል ነው ያሉት፡፡
መዲናዋን በከተማ ግብርና ምሳሌ ለማድረግ እንደሚሰራ ገልጸው፤ ይህም በአገር አቀፍ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ያሉት።
የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኡመር ሁሴን በበኩላቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት መርሃ ግብሩን ማስጀመሩ በአርአያነት የሚነሳ ተግባር መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የግብርና ሚኒስቴር ለዚሁ ስራ የሚጠበቅበትን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል፡፡
መሰል መርሃ-ግብሮች የከተማ ድህነትን በመቀነስ ረገድ ሚናቸው የጎላ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ናቸው፡፡
በመሆኑም የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ያከናወነው ተግባር ለሌሎች ተቋማት መልካም ተሞክሮ እንደሆነም ነው የገለጹት፡፡
የከተማ ግብርና የሁሉን ባለድርሻ አካል ተሳትፎ የሚጠይቅ በመሆኑ በጋራ መስራት እንደሚገባ ጠቅሰው፤ በዚህም ኢትዮጵያ በኢኮኖሚው መስክ ልታሳካ ያሰበችውን ትልም እውን ማድረግ እንደሚቻል ተናግረዋል።
መርሃ-ግብሩ ከሲዊድን መንግስት በተገኘ የፋይናንስ ድጋፍ እንደሚተገበርና ”ፋርም አፍሪካ” በተባለ የሲዊድን የልማት ድርጅት እንደሚመራ ተገልጿል፡፡