በህገ ወጥ መንገድ በርካታ ጥይቶች ፣ ሽጉጥና የብር ኖቶችን አከማችቶ የተገኘ ተጠርጣሪ ተያዘ

አምቦ፤ህዳር 16/2014(ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን ጀልዱ ወረዳ ሽኩቴ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ በመኖሪያ ቤቱ ተተኳሽ ጥይቶችን ፣ ሽጉጥና የብር ኖቶችን አከማችቶ የተገኘ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ሥር መዋሉ ተገለጸ።
የጀልዱ ወረዳ የአስተዳደር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ ዕዝ ኮሚቴ አባልና ፖሊስ አዛዥ ሳጂን ታደለ ግርማ ለኢዜአ እንደገለፁት፤ ተጠርጣሪው ትናንት በሽኩቴ ከተማ ቀበሌ 01 ውስጥ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ያከማቻቸው በርካታ ጥይቶችና ጥሬ ገንዘብ በቤቱ ውስጥ ተገኝቶበታል።
በዚህም በርካታ የፋሊ እና የክላሽንኮቭ ጠብመንጃ ጥይቶች፣ ሽጉጥ ፣ እንዲሁም የሽጉጥ ካርታዎች ተገኝተዋል ብለዋል፡፡
እንዲሁም ብዛት ያለው ባለ 200፣ ባለ 100፣ ባለ50 ፣ ባለ10 እና ባለ 5 የብር ኖቶች በህገ ወጥ መንገድ ተከማችቶ መገኘቱን አመልክተው፤ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋለው ተጠርጣሪ ምርመራ እየተደረገበት እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በወረዳው መሰል ህገ ወጥ ድርጊቶችን ተከታትሎ ሥርዓት ለማስያዝ ተገቢው አደረጃጀት ተፈጥሮ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
በአካባቢው አንዳንድ የጥፋት ተላላኪዎች ፀጥታን ለማደፍረስና ለጥቅማቸው የሚሯሯጡ ስላሉ ህብረተሰቡ ነቅቶ በመጠበቅ ማጋለጥ እንዳለበት ሳጂን ታደለ አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ ከፀጥታ ሃይል ጋር በመስራት መሠል ህገ-ወጥ የገንዘብ ዝውውር እና የጦር መሳሪያ ክምችትን ለመከላከል እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡