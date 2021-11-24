የቀደምት ኢትዮጵያውያንን የጀግንነት ፈለግ ትውልዱ እንዲከተለው ተደርጓል

ሀዋሳ ፤ህዳር 15/2014 (ኢዜአ)ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቀደምት ኢትዮጵያውያንን የጀግንነት ትውልዱ እንዲከተለው በማድረግ አኩሪ ታሪክ እያስመዘገቡ መሆናቸውን የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የሀገሪቱ መሪ ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያዊነትን በማክበርና በማስከበር አዲስ ታሪክ በመሥራት ላይ እንደሆኑ ነው ነዋሪዎቹ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት የገለጹት።
በዚህም እንደ ቀደምት መሪዎች ለሀገራቸው አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር ራሳቸው ወደ ግንባር በመዝመት ያሳዩት አርአያነትና ተነሳሽነት በተለይ ወጣቱ ትውልድ እንዲከተለው አመልክተዋል።
ጠበቃና የሕግ አማካሪ መቶ አለቃ ግርማ ታደሰ ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀደምት አባቶችና እናቶቻችን በአንድነት ተሰልፈው ሉአላዊነቷ የተከበረች ሀገር እንዳስረከቡን ሁሉየአሁኑ ትውልድም ገድላቸውን እንዲደግም መንገዱን ማሳየታቸውን ተናግረዋል።
የቀደምት ኢትዮጵያውያንን የጀግንነት ፈለግ ትውልዱ እንዲከተለው አድርገዋል።
የውጭ ጠላቶች ኢትዮጵያን ለማዳከም ለዘመናት ጥረት ሲያደርጉ እንደቆዩ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል በተካሄደው ጦርነት ወቅት አይተናል ያሉት የመቶ አለቃ ግርማ፤ አሁንም ያጋጠመንን ተመሳሳይ ተግዳሮት ለመቀልበስ ዜጎች እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁርጠኛ አቋም መያዝ አለብን ብለዋል።
በውጭ የሚገኙ ዜጎች በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን አደጋ ለማክሸፍ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ አድንቀው፤በሀገር ውስጥ የምንገኝም ዜጎች ሀገሪቱን ለመታደግ የተጀመረውን የህልውና ዘመቻ ከዳር ልናደርስ ይገባል ነው ያሉት።
በአትክልትና ፍራፍሬ ንግድ የተሰማሩት አቶ ትዕዛዙ ኩማሎ፤ ለዘመናት ታፍራና ተከብራ የኖረች የሀገራችንን ህልውና አስከብሮ ማቆየት የዜጎች ግዴታ መሆኑን ይገልጻሉ።
ይህንን መሰረት በማድረግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግዳጅ ቀጠና መዝመታቸው የሀገርን ህልውና ለማስከበር እየተካሄደ ባለው ዘመቻ እየተዋደቀ ላለው ጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን ተጨማሪ ሃይልና የሞራል ስንቅ እንደሚሆን ተናግረዋል።
ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ተስፋዬ ደገፉ በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያውያን አንድነታችንን በማጠናከር ሀገር ለመበተን ቋምጦ የተነሳውን አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ዳግም እንዳያንሰራራ አድርጎ መቅበር ያስፈልጋል ብለዋል።
ለዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲዘምቱ ያቀረቡት ሀገራዊ ጥሪ የኢትዮጵያን ህልውና ለማስከበር እየተካሄደ ያለውን ሕዝባዊ ትግል ፍሬያማ እንደሚያደርገው እምነታቸው መሆኑን ገልጸዋል።
ተጋድሏችን ሀገርን ከከዳው ቡድን ጋር ብቻ ሳይሆን ይልቁንም በስውር ከሚጋልቡት የውጭ ጠላቶች ጋር መሆኑን በመረዳት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፈለግ በመከተል በዘመቻው መሳተፍ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን በተለያዩ መንገዶች ማዳከም ለአፍሪካ አህጉር የተጠነሰሰ ሴራ መሆኑን በመረዳትም አፍሪካውያን ከሀገራችን ጎን እንዲሰለፉ አቶ ተስፋዬ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመት በሀገር ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ በተባበረ ክንድ የምንመክትበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ መሆናችንን ያሳያል ያሉት ደግሞ አቶ ጀላሉ ሁሴን ናቸው።
ኢትዮጵያውያን በአንድነት የአሸባሪውን ህወሓትና ተላላኪዎቹን ግብዓተ መሬት ለመፈጸም በትጋት መንቀሳቀስ አለብን ብለዋል።