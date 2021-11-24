የአርሲ ዞን ሕዝብ ለጀግናው የመከላከያ ሠራዊት ከ400 በላይ ሰንጋን ድጋፍ አደረገ

አዳማ ህዳር 15/2014(ኢዜአ) የአርሲ ዞን ሕዝብ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ከ400 በላይ ሰንጋዎችን ድጋፍ አደረገ።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙሳ ፉሮ በርክክብ ሥነስርዓቱ ላይ እንዳሉት የዞኑ ህዝብ ያደረገው ድጋፍ ጠቅላይ ሚንስትሩ ከሀገር በላይ ምንም ነገር የለም ብለው ወደ ግንባር በዘመቱበት ወቅት ላይ መሆኑ እኛን ለበለጠ ድል ያነሳሳል።
የዞኑ ሕዝብ የህልውና ዘመቻውን በአካል ከመቀላቀል ባለፈ ዘመቻው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ900 በላይ ሰንጋዎችን በሁለት ዙር ለሀገር መከላከያ ድጋፍ በማድረግ ከጎኑ መሆኑንም አሳይቷል ብለዋል።
የጠቅላይ ሚንስቴሩ ግንባር መዝመት ሕዝቡ ውስጥ በፈጠረው ስሜት ዛሬ ለሶስተኛ ዙር 400 ሰንጋዎችን ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ለማስረከብ መጓዛቸውን በማውሳት።
በቀጣይም 10 ሺህ ኩንታል ስንዴ፣ 380 ሚሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብና 200 ሰንጋዎች በተጨማሪ ድጋፍ ለማድረግ አቅደን እየሰራን ነው።
እኛም በየደረጃው ያለን አመራሮች ለዘመቻ የሚሆን ሀብት ከማሰባሰብ ጎን ለጎን የጠቅላይ ሚንስትራችን ፈለግ ተከትለን ለመዝመት ተዘጋጅተናልም ብለዋል።
በዞኑ የአሚኛ ወረዳ አስተዳደሪ አቶ ሁሴን ኢንዲሪስ በበኩላቸው በወረዳችን ህዝቡን በንቃት በማሳተፍ ለሶስተኛ ዙር 18 ሰንጋዎችን ለመከላከያ ድጋፍ እንዳስረከቡ ገልጸዋል።
በሁለተኛ ዙር 17 ሰንጋዎችን ድጋፍ አድርገናል ያሉት አቶ ሁሴን ህዝቡ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ ልጆቹንና ራሱም ጭምር በአንድነት ተነስቶ እንዲዘምት መነሳሳት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚንስትሩ ሀገራቸውን አስቅድመው ወደ ግንባር መዝመት በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ደረጃ ልዩ ግምት የሚሰጠው ነው ጦሩን ከግንባር ሆኖ በመምራት ለእኛም ምሳሌ በመሆናቸው እኛም ህዝቡን ከማስተባበር ባለፈ እንደ አመራር ግንባር ለመዝመት ዝግጅት አጠናቀናል ነው ያሉት።
ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት ከሀብታችን እስከ ህይወታችን ሰጥተን የሀገራችንን ድንበር ማስከበርና ሉዓላዊነቱዋ እንዲከበር እየሰራን ነው ያሉት ደግሞ በዞኑ የሸነን ኮሉ ወረዳ አስተዳደሪ አቶ ቃሲም ዳዲ ናቸው።
የኢትዮጵያውያ ባለን ሀብት፣ እውቀት፣ ሙያና ጉልበታችን ሁሉ ከጠቅላይ ሚንስትራችን ጎን ተሰልፈን ሀገራችንን ማዳን ይገባልም ብለዋል።