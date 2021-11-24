የኦሮሚያ እና የሐረሪ ክልሎች 40 ሚሊዮን ብር የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ለመከላከያ ሠራዊት አበረከቱ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 15/2014 (ኢዜአ) የኦሮሚያ እና የሐረሪ ክልሎች ለአገር መከላከያ ሠራዊት 40 ሚሊዮን ብር የሚገመት የገንዘብና የዓይነት ድጋፍ እንዲሁም 1 ሺህ 136 ሠንጋዎችን አበርክተዋል።
የሐረሪ ክልል 40 ሚሊዮን ብር የሚገመት የገንዘብና የአይነት ድጋፍ፤ የኦሮሚያ ክልል ደግሞ 1 ሺህ 136 ሰንጋዎችን ነው ያበረከቱት።
የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የሕልውና ዘመቻ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የክልሉ ሕዝብ ለሠራዊቱ ያለውን ደጀንነት በተለያዩ መንገዶች እየገለፀ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
የዛሬው ድጋፍ ለ3ኛ ጊዜ መሆኑን ጠቅሰው በዚህም 32 ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ፣ 8 ሚሊዮን ብር ደግሞ በአይነት የቀረበ መሆኑን ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልል ሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ብርሃኑ ፈይሳም የክልሉ የተለያዩ ዞኖች የኅብረተሰብ ክፍሎች ለሠራዊቱ 1 ሺህ 136 ሰንጋ ማበርከታቸውን ገልጸዋል።
ለሠራዊቱ የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል።
በተመሳሳይ የኦሮሚያ ሴቶች አደረጃጀት የክልሉን ሴቶች በማስተባበር ያዘጋጁትን የስንቅ ድጋፍ አበርክተዋል።
የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና በማቅረብ ኅብረተሰቡ ለሠራዊቱ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
ሕዝቡ ሠራዊቱን ከመደገፍ ባሻገር በየተሰማራበት የሥራ መስክ ተግቶ እንዲሰራና የአካባቢውን ሠላም እንዲጠብቅም አሳስበዋል።