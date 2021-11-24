ጅቡቲያውያን በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረጉ

ሰመራ፣ ኅዳር 15/2014(ኢዜአ) ጅቡቲያውያን በአሸባሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን የፀጥታ ኃይሎች ከ394 ሺህ ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ዛሬ አደረጉ።
ጅቡቲያውያን ድጋፉን ያደረጉት አሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ እኩይ ተልዕኮውን ለማሳካት በከፈተው ጦርነት ጉዳት ደርሶባቸው በዱብቲ ሆስፒታል በሕክምና ላይ ላሉ ኢትዮጵያውያ የፀጥታ ኃይሎች ነው።
ድጋፉ 50 ፍየሎችን፣ 20 ኩንታል ሩዝ፣ 10 ካርቶን ፓስታ፣ አልባሳትና ጫማዎችን ያካትተ መሆኑ በርክክቡ ሥነ ሥርዓቱ ላይ ተገልጿል።
ጅቡቲያዊው ሐጂ አሎ ያዮ ድጋፉን ለዱብቲ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ የሱፍ አስረክበዋል።
አሸባሪው ህወሓት በአፋርና አማራ ክልሎች የከፈተው ጦርነት ከኢትዮጵያ አልፎ የቀጠናውን ሀገሮች ሰላምና ደህንነት አደጋ ላይ እንደሚጥል ገልጸዋል።
የሽብር ቡድኑ የፈጸመውን ወረራ ለመመከት ሲታገሉ ጉዳት ለደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖች ያላቸውን አጋርነት በተግባር ለማሳየት ድጋፉን ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
የዱብቲ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር መሐመድ ድጋፉን ከተረከቡ በኋላ ጅቡቲያውያኑ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው የፀጥታ ኃይሎች ላደረጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው በሕክምና ላይ የሚገኙ ወገኖች ፈጥነው ከጉዳታቸው አገግመው እንዲወጡ ኅብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
ወታደር አሳየ ዓለሙ በሆስፒታሉ እየተደረገለኝ ያለው ሕክምና እና የአካባቢው ኅብረተሰብ የሰጠኝ ክብርና እንክብካቤ ለሀገሬ በከፈልኩት ዋጋ ኩራት እንዲሰማኝ አድርጓል ብሏል።
በቅርቡም ከጉዳቱ አገግሞ ሀገራዊ ግዳጁን በብቃት ለመወጣት ተነሳሽነት እንደፈጠረበትም ገልጿል።
የፋኖ አባል አቶ ደርበው ሞገስ ሆስፒታሉም ሆነ የአካባቢው ኅብረተሰብ እያደረገላቸው ያለው ድጋፍና እንክብካቤ ለሀገር የሚከፈል መስዋዕትነት ያለውን ዋጋ አይቼ ኮርቼበታለሁ ብለዋል።
ከጉዳታቸው ፈጥነው አገግመው የሽብር ቡድኑ የጋረጠውን ወቅታዊ የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ ሰራዊቱን እንደሚቀላቀሉ ተናግረዋል።