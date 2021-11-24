ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህልውና ዘመቻው ቅድሚያ ሰጥተው መስራት ይጠበቅባቸዋል

አዲስ አበባ፣ ህዳር 15/2014 (ኢዜአ) ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ለህልውና ዘመቻው ቅድሚያ ሰጥተው መስራት እንደሚጠበቅባቸው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ጥሪ አቀረበ፡፡
የአብን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም የህልውና ትግሉን በመቀላቀል ግንባር ዘምተዋል።
ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይለማርያም እንዳሉት፣ አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋርና አማራ ክልል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የግለሰብና የመንግስት ሃብት ዘርፏል፣ መውሰድ ያልቻለውን ደግሞ አውድሟል።
የሽብር ቡድኑ እየፈጸመ ያለው ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት በፍጥነት ሊቆም እንደሚገባ ገልጸው፤ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ ሁሉም ዜጋ ለህልውና ዘመቻው ቅድሚያ ሰጥቶ መስራት አለበት ነው ያሉት፡፡
የአማራ ህዝብ ከህልውናው የሚቀድም ምንም ነገር እንደሌለ በመገንዘብ የሽብር ቡድኑን በገባበት ቦታ ሁሉ ተከታትሎ እንዲቀብረው ጥሪ አስተላልፈዋል።
የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በበኩላቸው፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድን ጥሪ በመቀበል ወደ ግንባር መዝመት መጀመራቸውን ገልጸዋል።
የሽብር ቡድኑ በአፋርና አማራ ክልል በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ከፍተኛ ኪሳራ እየገጠመው መሆኑንም ነው የተናገሩት።
በጸጥታ ኃይሉ እንዲሁም በተደራጀ የህዝብና አመራር ተሳትፎ አሸባሪ ቡድኑ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ በፍጥነት ማስቆም እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡