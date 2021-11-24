ፖሊስ የደንብ ልብሱን በመቀየሩ ተመሳስለው ሊፈፀሙ የነበሩ ወንጀሎችን አስቀርቷል

ህዳር 15/2014 (ኢዜአ) የፖሊስ የደንብ ልብስ በመቀየሩ በቀድሞ ዩኒፎርም ተመሳስለው ሊፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን መከላከል አስችሏል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነባሩን የደንብ ልብስ በመቀየር ከጥቅምት 25 ቀን 2014 አዲሱን የደንብ ልብስ በሥራ ላይ ማዋሉ ይታወቃል።
የደንብ ልብሱ የተቀየረው ተቋሙ ያደረገውን የሪፎርም ሥራ ተከትሎ መሆኑን የኮሚሽኑ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለኢዜአ ገልጸዋል።
በተደረገው ለውጥም በመጀመሪያ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዓርማ፤ በመቀጠልም የአባላት የደንብ ልብስ እንዲቀየር መደረጉን ተናግረዋል።
የፖሊስ የደንብ ልብስ መቀየሩ በቀድሞው ዩኒፎርም ሊፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን ከወዲሁ መከላከል እንዳስቻለ ጠቁመዋል።
ኮማንደር ፋሲካ የደንብ ልብሱ መቀየር በሌሎች ሥራዎች ላይ ከተሰማሩ ግለሰቦች የደንብ ልብሶች ጋር የነበረውን መመሳሰል ማስቀረቱንም አክለዋል።
አዲሱ የደንብ ልብስ ተመሳስሎ እንዳይሰራ የተለዩያ ተግባሮች መሰራታቸውን የገለጹት ኮማንደር ፋሲካ፤ አስመስሎ ለመሥራት መሞከር አልያም ለብሶ መገኘት ሕጋዊ እርምጃ ያስወስዳል ብለዋል።
ነባሩን የደንብ ልብስ ለብሶ በሚገኝ የፖሊስ አባልም ጠንካራ የዲሲፕሊን እርምጃ ይወሰድበታል ነው ያሉት።
አዲሱ የደንብ ልብስ በክብረ በዓላትና በአዘቦት እንዲሁም በተለያዩ ክፍሎች የሚገኙ አባላት የተለያየ የአለባበስ ፕሮግራም ያለው መሆኑንም ኮማንደር ፋሲካ አስረድተዋል፡፡