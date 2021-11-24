ጀርመን በኢትዮጵያ የልማትና የድጋፍ ትብብሯን አጠናክራ ትቀጥላለች

ኅዳር 15 ቀን 2014 (ኢዜአ) ጀርመን በኢትዮጵያ የምታከናውነውን የልማትና የድጋፍ ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታወቀች።
የጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና የልማት ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዩርገን ሃርት ለዶይቼ ቨለ እንዳስታወቁት በኢትዮጵያ በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ድጋፍ የሚያስፈልገው ህዝብ ቁጥር አሻቅቧል።
በመሆኑም የጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና የልማት ሚኒስቴር ከለጋሽ አገራትና ከአውሮጳ ኅብረት ጋር በመቀናጀት በኢትዮጵያ የጀመረውን የልማት ትብብር የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል።
የጀርመን መንግሥት በኢትዮጵያ ለሚያከናውናቸው ሥራዎች የ100 ሚልዮን ዩሮ የልማት ትብብር በጀት መመደቡ የሚታወስ ነው። ቃል አቀባይ ዩርገን ሃርት አክለውም “አሁንም ዓላማችን የአገሪቱን ህዝብ በተቻለን መጠን ተንቀሳቅሰን መደገፍ ነው” ብለዋል።
አፍሪካና ጀርመንን በንግድ፣ ኢንቨስትመንትና በግሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ የሚያስተሳስረው የ (Compact with Africa) መርሃ ግብር አባል የሆነችው ኢትዮጵያ የጀርመን የልማት ትብብር ከፍተኛ ተጠቃሚ አገር ናት።
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