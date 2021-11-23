የጅማና የአጋሮ ከተማ ነዋሪዎች ወደ ግንባር ለመሄድ ተነስተናል

ጅማ ሕዳር 14/2014 (ኢዜአ) የጅማና የአጋሮ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገር ሕልውና ዘመቻው ወደ ግንባር እንደሚዘምቱ አስታወቁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ የሕልውና ጦርነቱን በግንባር ለመምራት ቆርጠው መነሳታቸው ሀገራችን ያለችበትን ወሳኝ የሕልውና ጊዜ ላይ መሆኑን አመላክች ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል።
መምህር ቶፊቅ ሃፊዝ ሀገር ከሌለ መማር ማስተማር፣ ሰርቶ መብላት ስለሌለ ለሀገር ቅድሚያ በመስጠት ለመዝመት ዝግጁ ነኝ ነው ያሉት።
እሳቸው እንዳሉት ከመሪያችን ጎን ተሰልፈን ሀገራችንን ለመታደግ ቆርጠን የምንነሳበት ትክክልኛው ጊዜ አሁን በመሆኑ መሪዬን ተከትዬ ለመዝመት ተዘጋጅቻለሁ።
በሀገር ጉዳይ ዛሬ ነገ የሚባል ነገር የለም ነው ያሉት ወይዘሮ ነጃት ሃፊዝ ደግሞ ለመዝመት ሴት ወንድ ሳንል ሁላችንም መነሳት አለብን ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሕልውና ዘመቻውን በግንባር ለመምራት ያሳዩት ቁርጠኝነት ለሁላችንም ትልቅ ሀገራዊ መልዕክት ያለው ነው ሲሉም ተናግረዋል።
ነዋሪዋ አክለውም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ የሀገር ፍቅር እንዲሰማንና ቃላችንን በተግባር እንድናሳይ የሚያደርገን ነውም ብለዋል።
ሌላው የጅማ ከተማ ነዋሪ አባ ተማም አወል በበኩላቸው አሁን ለመጣው ጠላት ሁላችንም ዛሬውኑ ዘምተን እናሳየለን ሲሉ አረጋግጠዋል።
የሀገር መሪው ለሀገሩ ክብር ሊፉለም መነሳቱና ለተደረገው ጥሪ ለሁላችንም ተነሳሽነትን የሚፈጥር በመሆኑ ቆርጠን ተነስተናል ሲሉ ገለጸዋል።
የአጋሮ ከተማ ነዋሪዋ ወይዘሮ ራሄል ዋቅቶሌ በበኩላቸው “ልጆቼን፣ ቤቴን ትቼ ለመዝመት ተነስቻለሁ” በመሆኑም ሁላችንም ተባብረን በመነሳት የሀገርን ጠላት መመከት አለብን ብለዋል።
የአጋሮ ከተማ ከንቲባ አቶ ነዚፍ መሓመድ አሚን እንዳሉት ከሀገር ክብርና ነፃነት በላይ ምንም ነገር ስለሌለ በሁሉም ዘርፍ ተባብረን በመስራት ለሀገራችን አለኝታ መሆን አለብን።
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ በመቀበል ከጎናቸው ለመሰለፍ የከተማዋ ነዋሪዎች ዝግጁነታቸውን ገልጸዋል።
የጅማ ዞን ሴትችና ህጻናት ጉዳይ ጽህፈት ቤት ፀሐፊ ወይዘሮ ፈዲላ ቃዲም አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በሴቶችና ህጻናት ላይ ኢሰብዓዊ ድርጊት ፈጽሟል፤ ይህን የሽብር ቡድን ለመደምሰስ ዝግጁ ነን።
በሽብር ቡድኑ የተከፈተብንን የውክልና ጦርነት በአንድነት አምክነን ሀገራችንን ከብተና እናድናለን ሲሉም አረጋግጠዋል።