የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደትግል መዝመት የዓድዋን ድል ለመድገም ትልቅ መነቃቃት ይፈጥራል

ድሬዳዋ (ኢዜአ) ህዳር 14/2014 ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ወደጦር ግንባር መዝመት ህዝባዊ አንድነትን ከማጽናት ባለፈ የአድዋ ድልን ለመድገም ትልቅ መነቃቃት ይፈጥራል ሲሉ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ገለጹ።
የከተማዋ ነዋሪዎች ለሀገራቸው ሉዓላዊነትና ክብር ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን በመሰለፍ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
በድሬዳዋ የከዚራ ቀበሌ ነዋሪና የታሪክ አዋቂው አቶ አምባዬ ፍቃዱ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ ጦርነቱ በአፍሪካ ህብረት እናት በሆነችው ኢትዮጵያ ሕልውና ላይ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ላይም አደጋ የደቀነ ነው።
የሀገርና የህዝብ ሕልውናን ለማረጋገጥ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት በግንባር ሆኖ ለመምራት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ከዛሬ ጀምሮ በጦር ግንባር መሰለፋቸው የጥቁር ህዝቦች ኩራት የሆነውን የዓድዋ ድል ለመድገም ከፍተኛ ህዝባዊ መነቃቃት እንደሚፈጥር ገልጸዋል፡፡
“በዚህ ዘመን ሀገርን ለማዳን በጦር ሜዳ ጭምር የተሰለፈ መሪ ማግኘት ለእኛ ኢትዮጵያዊያን ኩራት ነው” ያሉት ደግሞ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ግዛው ሙሉጌታ ናቸው፡፡
የጠቅላይ ሚኒስትሩ በጦር ግንባር ጭምር ተሰልፎ አመራር መስጠት ዓለም የኢትዮጵያን እውነት እንዲረዳ የሚያደርግ ነው።
“የዶክተር ዐቢይ ወደ ትግል ሜዳ የመዝመት ውሳኔ በድሬዳዋ ነዋሪዎች መካከል ከፍተኛ መነቃቃትና ተስፋ አምጥቷል” ያሉት አቶ ግዛው፣ ለሕልውና ዘመቻው እያደረጉት ያለውን ድጋፍ እስከመጨረሻው አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
ወጣት ሄኖክ ሁንዴሳ በበኩሉ “ለኢትዮጵያ ሕልውና እና ጥቅም እራሱን አሳልፎ የሚሠጥ መሪ በዚህ ዘመን ማግኘት መታደል ነው” ብሏል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ብዙዎችን እንዳስደሰተ ገልጾ፣ ለሀገር ህልውና መረጋገጥ ድጋፉን ከማጠናከር በተጨማሪ በግንባር ለመሰለፍም መነሳሳቱን ተናግሯል ፡፡
“መሪ ከፊት ከሆነ እኛ ንብ እንሆናለን፤ እንደመሪያችን በግንባር ከተሰለፍን ህዝባዊ አንድነት ይፀናል፤ የሀገር ህልውናንም በአጭር ጊዜ ማረጋገጥ ይቻላል” ብሏል።
“የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደግንባር መዝመት ለሀገር ክብርና የኩራት ምንጭ ለሆነው መከላከያ ሠራዊት ገንዘብና ደሜን ብቻ ሳይሆን ሕይወቴን ጭምር ለመስጠት አነሳስቶኛል” ሲልም ወጣቱ አክሏል።
ወጣት አቤኔዘር ዘለቀ በበኩሉ የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገራት የተመሰረተው ለአፍሪካ ህዝቦች ነጻነት፣ ሉአላዊነትና ለአፍሪካዊ ወንድማማችነት መሆኑን አስታውሷል።
“በአንጻሩ አሜሪካ የተባበሩት መንግሥታትን ለዓለም ሀገሮች እኩልነትና ነፃነት ሣይሆን የእጅ አዙር የቅኝ አገዛዝን ለማስፋፊያነት እንደመሳሪያ እየተጠቀመችበት መሆኑን አሁን በኢትዮጵያ ላይ እያራመደችው ያለው አቋም ማሳያ ነው።” ብሏል፡፡
አሜሪካና ምዕራባውያን በእጅ አዙር የሚያካሂዱትን የቅኝ አገዛዝ ጦርነት ገርስሶ ለመጣል በመላው ዓለም የተጀመረው ሕዝባዊ ንቅናቄ ደግም የፓን አፍሪካኒዝም የነፃነትና የአርነት ተጋድሎ እንዲቀጣጠል ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ወጣቱ ተናግሯል።
“ለሀገር ህልውና የሚተጋ እውነተኛ መሪ አለኝ፤ እኔ ከእሱ በፊት ተሰልፌ ግንባሬን ለሀገሬ ለመስጠት ቆርጫለሁ፤ ከጓደኞቼ ጋርም በእዚህ ላይ ተማምነናል” ብሏል፡፡
የዩኒቨርሲቲ ሙሩቅ ወጣት ኢማን መሐመድ በበኩሉ ምዕራባዊያንን የእጅ አዙር አገዛዝ ለማስፈን እያካሄዱት ያለው ጦርነት አፍሪካዊያን ዳግም ለነፃነታቸውና ለክብራቸው ሲሉ ህብረታቸው እንዲያፀኑ የሚያነቃቃ ነው።
ዶክተር ዐብይ ጊዜው ሀገርን በመሥዋዕትነት መምራት የሚያስፈልግበት ነው ብለው በግንባር ለመሰለፍ መነሳታቸው የህልውና ጦርነቱ በህዝባዊ ማዕበል እንዲቀጣጠልና በፍጥነት እንዲጠናቀቅ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተናግሯል።
“የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ውሳኔ ስንሰማ ኮርተናል፤ ውሳኔያቸው እኔና ጓደኞቼ ግንባር ተሰልፈን ለሀገራችን ዘብ ለመቆም እንድንወስን አድርጎናል” ሲልም ወጣት ኢማን ተናግሯል።
የዶክተር ዐቢይ ወደግንባር የመዝመት ውሳኔ አገሬ ከምዕራባዊያን የእጅ አዙር የቅኝ አገዛዝ ጦርነት ፈጥና እንደምትላቅ አንድ ምልክት ነው” ያሉት ደግሞ መምህርት መርሻዬ ባዩ ናቸው፡፡
እሳቸው እንዳሉት መሪ ለሰው ብቻ ሳይሆን እንስሳትም ጠላታቸውን እንዲያሸንፉ ወሳኝ ሚና አለው፡፡
“ከኢትዮጵያ ባለፈ በአፍሪካዊያን ነፃነት ላይ ያንዣበበውን አደጋ በአጭር ጊዜ ለመቀልበስ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ተከትሎ ከጦርነት ግንባር የሚቀር አይኖርም” ብለዋል፡፡
የዶክተር ዐብይ አህመድ የሕልውና ጦርነቱን ለመምራት ወደ ግንባር መዝመት በአስተዳደሩ ከንቲባና አመራር፣ በፀጥታው ዘርፍና በህዝቡ ውስጥ ከፍተኛ ወኔና መነቃቃት ፈጥሯል፡፡