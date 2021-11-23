የጠቅላይ ሚኒስትሩ የነፃነት ጥሪ ከኢትዮጵያዊያን ባለፈ አፍሪካዊያን የእጅ አዙር ቅኝ ግዛትን እንዲታገሉ ያነሳሳል

አዲስ አበባ ህዳር 14/2014 (ኢዜአ) የጠቅላይ ሚኒስትሩ የነፃነት ጥሪ ከኢትዮጵያዊያን ባለፈ አፍሪካዊያን የእጅ አዙር ቀኝ ግዛትን እንዲታገሉ ያነሳሳል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ።
የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ እንዳሉት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተላለፈው የነፃነት ጥሪ ከኢትዮጵያዊያን ባለፈ አፍሪካዊያን የእጅ አዙር ቀኝ ግዛትን እንዲታገሉ ያግዛል ብለዋል።
ኢትዮጵያ ለመላው አፍሪካ ነፃነት ስትታገል የነበረች የጥቁር ህዝብ ምሳሌ መሆኗን የጠቀሱት አምባሳደሩ የነፃነት ጥሪው አህጉራዊ ይዘት ያለውና በመላው አለም የመስፋፋት እድሉ ከፍተኛ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን፣ የኢትዮጵያን ነፃነት የሚፈልጉ እንደ ኤርትራ፣ ሶማሊያና ሌሎች ወዳጅ ሃገራት ዜጎች ሳይቀር በኢትዮጵያ ላይ ያለውን አለማቀፍ ጫና ለማስቆም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በአሁኑ ወቅት እንደሃገር የገጠመውን ፈተና ለማለፍ የሚደረገው ንቅናቄ የኢትዮጵያን ህዝቦች ነፃነት ፈላጊነትና አመራሩ ለሃገር አንድነትና የሃገርን ህልውና ለማስቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑንም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል።
ይህም ለመላው ኢትይጵያዊያን የሞራል ስንቅ በመሆን በሀገር ላይ የተጋረጠውን የውጭና የውስጥ የህልውና ፈተና በድል ለመወጣት ያግዛል ብለዋል።
የአመራሩ ከፊት መሰለፍ የሚደረገውን ትግል ስፋትና ጥልቀት እንዲኖረው ያደርጋል ሲሉም ተናግረዋል።