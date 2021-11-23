ለአፍሪካ፣ ኤዢያና ፓስፊክ ሀገራት አምባሳደሮች እና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ገለጻ ተደረገ

ህዳር 14 / 2014 (ኢዜአ) ተቀማጭነታቸውን በአዲስ አበባ ከተማ ላደረጉ የአፍሪካ የኤዢያና ፓስፊክ ሀገራት አምባሳደሮች እና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ገለጻ ተደረገ ።
የአዲስ አበባ ሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀነዓ ያደታ የከተማዋን ሰላም እና መረጋጋት ለማስቀጠል የከተማው የፀጥታ ሀይል ከፌዴራል ፖሊስ ፣ ከሪፐብሊካን ጥበቃ ሃይል ፣ከኦሮሚያ ፖሊስ እና ከሌሎች የፌዴራል የፀጥታ ተቋማት ጋር በመሆን በቅንጅት እየሰራ ነው ብለዋል።
ከ27 ሺህ በላይ ወጣቶች እና ህዝባዊ ሰራዊት የአካባቢያቸውን ሰላምና ፀጥታን የሚያስከብሩ አደረጃጀቶች እስከ ታችኛው የብሎክ መዋቅር ድረስ በመደራጀት ወደ ስራ መግባታቸውን የገለጹት ዶ/ር ቀነዓ አዲስ አበባ እና ዙሪያዋ አስተማማኝ ሰላም ላይ መሆኑን አንስተዋል ።
በምዕራባዊያን ሚዲያዎች የሚነዙት የፕሮፖጋንዳ እና የሽብር ወሬ መሬት ላይ ካለው የከተማዋ የተረጋጋ ሰላም ጋር ፍፁም የሚጋጭ በመሆኑ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ምንም አይነት ስጋት እንዳይገባው ዶክተር ቀነዓ ገልጸዋል ።
የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ እና የስራ፣የኢንተርፕራይዞች እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃንጥራር አባይ በበኩላቸው በቀጣይም ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ከተማ ካደረጉ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ጋር የውይይትና የግንኙነት መድረኮችን በመፍጠር ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በትብብር ይሰራል ብለዋል።
የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ህዝባዊ የፀጥታ አደረጃጀቶችን በማሰልጠን በሁሉም ወረዳዎች በማሰማራት እየተከናወኑ ስላሉ ተግባራትና በተገኙ ተጨባጭ ውጤቶች ዙሪያ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ሰፊ ማብራሪያ እና ገለፃ በመስጠት የተሟላ መረጃ እንዲኖራቸው መደረጉን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬተሪ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡