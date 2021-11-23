በደቡብ ክልል ከ900 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተሰበሰበ

ሀዋሳ፣ ህዳር 14/2014 (ኢዜአ) በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ አራት ወራት ውስጥ ከንግድ ትርፍ ግብርና ታክስ ከ900 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የደቡብ ክልል ገቢዎች ባለስልጣን ገለጸ።
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ዘይቱና ኢብራሂም በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ገቢው የተሰበሰበው ከደረጃ “ሀ “ ፣ “ለ” እና ” ሐ” ግብር ከፋይ ከሆኑ ከ207 ሺህ ነጋዴዎች ውስጥ 95 ነጥብ 9 በመቶው ነው።
እነዚህም ግብራቸውን በወቅቱ አሳውቀው መክፈላቸውን ገልጸው፤ በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ አራት ወራት የተሰበሰበው ገቢ የእቅዱን 90 በመቶ መሳካቱን አስታውቀዋል።
ሀገሪቱ የገባችበትን የህልውና ዘመቻ ከመደገፍ ጎን ለጎን የንግዱ ማህበረሰብ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ለመወጣት ከወትሮው በተለየ መልኩ እያሳየ ያለውን ተሳትፎ የሚበረታታ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል።
በተቀመጠላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ግብራቸውን በወቅቱ ያልከፈሉ ቀሪ ግብር ከፋዮች ከወለድና ቅጣት ጋር ታስቦ ገቢ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
የግብር እና ታክስ ከፋይ ነጋዴዎች እንዲሁም መላውን ህብረተሰብ በገቢ አሰባሰብ ጠቀሜታና ሊሻሻሉ በሚገባ ጉዳዮች ዙሪያ ከክልል እስከታችኛው መዋቅር ድረስ የተሰራው የንቅናቄ ስራ ከሌሎች ጊዜያት የተሻለ ገቢ እንዲሰበሰብ አስተዋፅኦ ማድረጉን አውሰተዋል።
በተለይ በንግዱ ማህበረሰብ በህግ ተገዥነት ላይ ያለውን ክፍተት በትምህርት ስልጠናና ኦዲት ክትትል ለማረም ጥረት መደረጉን ገልጸው ይህም ውጤት ማስገኘቱን አስረድተዋል።
የግብር ሰብሳቢ ተቋማት የሰው ሃይል አደረጃጀት ጀምሮ የግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ሳይቸገር ጊዜውን በአግባቡ እንዲጠቀም ለማስቻል የአገልግሎት አሰጣጥ በቴክኖሎጂ ማስደገፍና ማዘመን ላይ መሰራቱንም ገልጸዋል።
ከደረሰኝ አለመስጠት ጋር ያለውን ክፍተት ለማረም ነጋዴውን ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን መላውን ህብረተሰብን በማስተማር ማንቃትና ያለውን ገቢ አሟጦ ለመጠቀም ግብ ተጥሎ በተሰራው ስራም ለውጥ መታየቱን ነው የተናገሩት።
ከአንዳንድ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ጋር በመመሳጠር ችግር ለመፍጠር የሞከሩ አምስት የባለስልጣኑ ሰራተኞች ላይ የስራ ማገድ፣ ከደረጃ ዝቅ ማድረግና የማሰናበት እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል።
በኢኮኖሚው የበለጸጉ ኃያላን ሀገራት እጅ በመጠምዘዝና ጫና በማሳደር የህልውና አደጋ ለመደቀን የሚያደርጉትን እኩይ እንቅስቃሴ ለመግታት የገቢ ምንጫችንን አሟጠን ልንሰበሰብ ያስፈልጋል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሯ።
ሁሉም የንግዱ ማህበረሰብ የተደቀነብንን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ እና በራስ ገቢ የሚተዳደር ሀገር ለመፍጠር እንዲቻል የውዴታ ግዴታውን እንዲወጣ መልዕክት አስተላልፈዋል።