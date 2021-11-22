የጭሮ ከተማ መንገድ ትራንስፖርት ሰራተኞችና የተሽከርካሪ ባለንብረቶች ለሠራዊቱ 1ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረጉ

ጭሮ፣ ህዳር 13/2014(ኢዜአ) በምዕራብ ሐረርጌ ዞን የጭሮ ከተማ መንገድ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ሠራተኞችና የተሽከርካሪ ባለንብረቶች ጠላትን በግንባር እየተፋለመ ላለው የሀገር መከላከያ ሠራዊት 1 ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረጉ።
የጭሮ ከተማ መንገድ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሀመድ ኡመር እንደገለጹት፤ ሀገር ለማዳን እየተካሄደ ባለው ዘመቻ የጽህፈት ቤቱ ሠራተኞች የድርሻቸውን እየተወጡ ነው።
ጽህፈት ቤቱ በከተማዋ ካሉ የተሽከርካሪ ባለንብረቶች ጋር በመቀናጀት ለመከላከያ ሠራዊት የ1 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል፡፡
የገንዘብ ድጋፉም የተደረገው በከተማዋ በየደረጃው የሚገኙ ከባጃጅ እስከ ከፍተኛ የጭነት ተሽከርካሪ ባለንብረቶች በጋራ ከተወያዩ በኋላ እንደሆነ ተናግረዋል።
“ለመከላከያ ሠራዊታችን እኛም ደጀንና አጋር ልንሆን ይገባል” ያሉት አቶ መሀመድ፣ ሰርቶ ማግኘትና ነግዶ መግባት የሚቻለው ሀገር ሰላም ስትሆን መሆኑን በማመልከት።
እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ለሠራዊቱ ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
የባጃጅ አሽከርካሪው አቶ ብሩክ መኮንን፤ የህልውና ዘመቻው ዓላማ ሀገርን ማዳን በመሆኑ ለሠራዊቱ በፈቃደኝነት ድጋፍ ማድረጋቸውንና ይህንኑ እንደሚያስቀጥሉ ተናግረዋል፡፡
ቀደም ሲል ለሁለት ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውሰው፣ አሁንም ባጃጅ በማሽከርከር ከሚያገኙት ገቢ በመቀነስ ለሠራዊቱ መለገሳቸውን ገልጸዋል፡፡
አሽከርካሪው አቶ ዮናስ ታዬ በበኩላቸው፤ የጭሮ መንገድ ትራንስፖርት የተሽከርካሪ ባለንብረቶች ለመከላከያ ሠራዊቱ ድጋፍ የሚያደርጉበትን ሁኔታ በማመቻቸቱ ደስተኛ እንደሆኑ ተናግረዋል።
ድጋፍ ሲደረግ ይሄ የመጀመሪያው እንዳልሆነ አመልክተው፤ በግንባር ውድ ህይወቱን ጭምር እየሰጠ ላለው ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ ሌሎችንም በማስተባበር እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል።