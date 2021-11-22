የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ሁለንተናዊ የሕዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ይሰራል

ህዳር 13/2014 (ኢዜአ) የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ሁለንተናዊ የሕዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እንደሚሰራ የክልሉ አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ገለጹ።
የኮሚቴው ስብሳቢ ነገ በይፋ የሚመሰረተውን 11ኛውን ክልል በተመለከተ ስለተደረገው ዝግጅት ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸውም ሕዝቡ ለረጅም ጊዜ ሲያነሳው የነበረው ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል።
የመልካም አስተዳደርና ሌሎች የተለያዩ ጥያቄዎች በለውጡ መንግስት ምላሽ ማግኘታቸውን፤ ፍትሃዊ የስልጣን ክፍፍልና የልማት ተጠቃሚነት እንዲኖርም በሕግ ማዕቀፍ መደራጀቱን ገልጸዋል።
በተካሄደው ሕዝበ ውሳኔ መሰረት ክልሉን ማደራጀት የሚያስችሉ ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን፤ በዚህም የክልል አደረጃጀቱን የሚመሩ 30 አቢይ ኮሚቴዎች ውስጥ 13 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ተዋቅረው የዝግጅት ስራ መከወኑን ገልጸዋል።
ክልሉ የሚመራበት ረቂቅ ሕገ መንግስት፣ የ10 ዓመት መሪ ዕቅድ፣ ሰንደቅ ዓላማና ሌሎች አስፈላጊ ስራዎች ጋር የተያያዙ በቂ ዝግጅቶች መደረጋቸውን ጠቁመዋል።
በዚህም መንግስት መመስረት የሚያስችሉ ስራዎች መጠናቀቃቸውንና በነገው ዕለትም ክልሉ በይፋ እንደሚመሰረት ተናግረዋል።
አዲስ የሚመሰረተው ክልል ከአንድ በላይ ርዕሰ ከተሞች እንደሚኖሩትም ጠቁመዋል።
አዲሱ ክልል የሕዝብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ ተግባራትን እንደሚያከናውንም ተናግረዋል።