ለሐሰተኛ መረጃና ለአሉባልታ ጆሮ ሳንሰጥ ለአገራችን ሠላም በጋራ እንቆማለን

ህዳር 13/2014 (ኢዜአ) አገር ከውስጥና ከውጭ የተከፈተባትን ዘመቻ ለመመከትና የገጠማትን የሕልውና አደጋ በአሸናፊነት ለመወጣት የሚጠበቅብንን እንወጣለን ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ አገር የገጠማትን የውጭና የውስጥ ዘመቻ በአሸናፊነት ለመወጣት በኅብረተሰቡ ዘንድ እየታየ ያለውን መተባበር አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
በተለይም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚነዛውን ውሸት መቀልበስ ያስፈልጋል ያሉት አቶ ካሚል ጀማል ናቸው።
ትክክለኛ መረጃዎችን ከሚመለከተው አካል በመውሰድና ሐሰተኞቹን በመለየት አገራችን ላይ የተከፈተውን ዘመቻ መመከት ይቻላል ብለዋል፡፡
አንዳንድ የአውሮፓና የአሜሪካ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ላይ ጫና በማሳደር ወገንተኝነት ያለው መረጃ እያሰራጩ ነው ያለው ወጣት አለማየሁ አለምሸትም “ይህን መመከት የምንችለው ኢትዮጵያዊ በመሆን ነው” ይላል።
ኢትዮጵያዊያን ለማንም እጅ እንደማንሰጥ ዓለም ያውቃል፤ በመሆኑም እንደ ሕዝብ አንድ ሆነን የገጠመንን ችግር እንወጣዋለን ብሏል።
የተጀመረውን የአገር ሕልውና የማስከበር ዘመቻ በድል ለማጠናቀቅ መላው ሕዝብ አሁን እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ በመቀጠል በአንድነት ሊቆም እንደሚገባም አክሏል።
ሁሉንም አይነት ዘመቻና እንቅስቃሴ በማድረግ “ኢትዮጵያ አገራችንን ለማዳን ዝግጁ ነን” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ጸሐይ ሙሉጌታ ናቸው።