ኮሚሽኑ ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊትና ለተፈናቃዮች ማድረጉን አስታወቀ

አዲስ አበባ፣ ህዳር 13/2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከ110 ሚሊዮን ብር በላይ ሀብት በማሰባሰብ ለሰራዊቱና ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ።
የኮሚሽኑ ሰራተኞች ለአገር መከላከያ ሰራዊት ደማቸውን ለግሰዋል፡፡
ሰራተኞቹ “ደማችንን በመለገስ ለመከላከያ ሰራዊታችን ደጀን መሆናችንን እናረጋግጣለን” በሚል መርህ ደማቸውን የለገሱት።
በደም ልገሳው የተሳተፉ ሰራተኞች #no more በቃን በሚል መሪ ሀሳብ አሜሪካን ጨምሮ አንዳንድ የምዕራብያውያን ሀገራትና የመገናኛ ብዙሃኖቻቸው በኢትዮዽያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና አውግዘዋል።
የኮሚሽኑ ሰራተኞች የአገርን አንድነት ለማስጠበቅ እየተዋጋ ላለው ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ደም የለገሱት።
በቀጣይ ቀናት ሁሉም የኮሚሽኑ የማዕከልና በዘጠኙም ቅርንጫፎች የሚገኙ ሰራተኞች የሚለገሱ መሆኑ ታውቋል።
የኮሚሽኑ ሰራተኞች በቀጣይም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።