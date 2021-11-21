የምዕራብ ጉጂ ኅብረተሰብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም ለገሰ

ነገሌ ህዳር 10/2014 (ኢዜአ) የምዕራብ ጉጂ የኅብረተሰብ ክፍሎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 63 ዩኒት ደም ለግሰዋል።
በምዕራብ ጉጂ ዞን የቡሌ ሆራ ከተማ ደም ባንክ ማዕከል ማስተባበሪያ እንደገለጸው ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ደም የለገሱት ሴቶች፣ ወጣቶችና እናቶች ናቸው።
ደም የለገሱት በጎ ፈቃደኞች ለመከላከያ ሠራዊቱ በኋላ ደጀንነት የሚያደርጉት ሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡
የደም ባንክ ማዕከሉ ኃላፊ ተወካይ አቶ ሀብታሙ ኃይሉ በግል ፍላጎትና ተነሳሽነት ደም የለገሱት 63 በጎ ፈቃደኛ ሴት ወጣቶችና እናቶች ብቻ እንደሆኑ አስታውቀዋል፡፡
ከምዕራብ ጉጂና ቦረና ዞኖች ከበጎ ፈቃደኞች ደም የሚያሰባስቡ 34 የጤና ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጭ ሰራተኞች መሰማራታቸውን ገልጸዋል፡፡
ከዞኖቹ ሞያሌ፣ ቡሌ ሆራ፣ ያቤሎ ተልተሌ፣ አባያና መልካ ሶዳ ከተሞችና ወረዳዎች ከበጎ ፈቃደኞች 3ሺህ ዩኒት ደም ለማሰባሰብ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
ሽብርተኛው ህወሓት በንጹሀን ላይ ያደረሰው ጥቃት በፈጠረው መነሳሳት ባለፉት ሶስት ወራት በ85 በጎ ፈቃደኞች 85 ዩኒት ደም መለገሱን አስታውሰዋል፡፡
በበጎ ፈቃድ ደም ልገሳ በሰብዓዊና ቁሳዊ ድጋፍና ትብብር ሀገር ለማዳን የተጀመረው ህዝባዊ መነሳሳት ተጠናክሮ እንቀጥል ጠይቀዋል፡፡
የቡሌ ሆራ ከተማ ነዋሪ ወጣት ናጌቱ ኤልያስ ሀገር ለማዳን ውድ ህይወቱን እየሰጠ ላለው መከላከያ ሰራዊት ደም መለገስ ትንሹ ስጦታ እንደሆነ ገልጻለች፡፡
“ስራ ኖሮኝ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ባልችልም በፍላጎቴ ሁለት ዙር የደም ደም ለርሻለሁ፣ እስከ ግንባርም የመዝመት ፍላጎት አለኝ” ብላለች፡፡
የዚሁ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ሜሪያን አብዱልቃድር ሀገር የማዳን ድጋፍና ትብብራቸው ደም በመለገስ ብቻ የተወሰነና የተገደበ እንዳልሆነ ገልጸዋል፡፡
መዝመት ባልችልም ደም በመለገስ፣ ገንዘብ በማዋጣትና ስንቅ በማዘጋጀት ሰራዊቱን አጋርነንና በኋላ ደጀንነት በተግባር እየደገፍኩት ነው ብለዋል፡፡
ሀገር ለማዳን በጦር ግናባር ተሰልፈው የተጎዱና መዳን የሚችሉ ወጎኖቻችንን ደም በመለገስ ለማትረፍ እንረባረብ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡