በዞኑ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል

ፍቼ ህዳር 12/2014 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አሸባሪው ህወሃትና ተላላኪውን ሸኔ በግንባር በመፋለም ላይ ለሚገጁ ጀግኖቻችን የሚደረገው ሁለን አቀፍ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠሉን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀ፡፡
የዞኑ አስተዳዳሪና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ ዕዝ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አብርሃም ጋዲሣ ለኢዜአ እንደገለጹት የዞኑ ሕዝብ አሸባረውን ሕውሓት በግንባር እየተፋለሙ ለሚገኙ ጀግኖቻችን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እያደረገ ነው፡፡
በዞኑ 13 ወረዳዎች የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች፣ አርሶ አደሮች፣ ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥም ከ33 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገዋል፡፡
በተለይ አርሶ አደሮች የምግብ እህል በማዋጣት በሬዎችን፣ በግና ፍየሎችን በግንባር ጠላትን በመፋለም የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል ላይ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየሰጡ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በቀጣይም በርካታ ነዋሪዎችን ያሳተፈ የሞራልና የደም ልገሣ ፕሮግራም እንደሚካሄድም የኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ ገልፀዋል፡፡
የዞኑ ሕዝብ በአሁኑ ወቅት የሚሊሺያ አባላት ወላጆችና ቤተሰቦችን ባለ አቅም እንዲደገፉ እየተደረገ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡
ከዚህም ባሻገር በአሸባሪው ህውሓት እኩይ ድርጊት ሳበያ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ለመድረስ የዞኑ ሕዝብ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አመልክተዋል።
የፍቼ ከተማ ነዋሪው አቶ አዱኛ ደበሌ አሸባሪዎቹ እንዳሉት ህወሓትና ሸኔ በግንባር በመፋለም ሰራዊቱ መተኪያ የሌለውን ሕይወቱን በመክፈል የሀገር ህልውና ለማስከበር ለሚከፍለው ዋጋ ድጋፍ እያደረጉ ነው፡፡
በቅርቡም 25 ሺህ ብር ከመስጠት ባሻገር ደም በመለገስ የሞራል፣ የቁሳቁስ ድጋፍ በግንባር ለማበርከት እንደተዘጋጁም ተናግረዋል፡፡
የግራር ጃርሶ ወረዳ ሴቶችና ህፃናት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መሰረት መስፍን እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች ያደረሰው የህይወትና የንብረት ጥፋት ከፍተኛ ቁጭት ፈጥሮባቸዋል።
ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ የገንዘብና የሞራል ድጋፍ በግላቸውም ሆነ በፅህፈት ቤታቸው በኩል ማድረጋቸውን ተናግረዋል፡፡
አሸባሪው ህወሓትና ተላላኪው ሸኔ እስኪጠፉ ባላቸው አቅም ሁሉ እስከ መጨረሻው ለመታገል እንደተዘጋጁም አመልክተዋል፡፡
ኢትዮጵያውያን ተባብረው የውስጥና የውጭ ጠላት የማንበርከክ የቆየ ታሪካቸው በከሀዲው ህወሀትና ሸኔ ላይ በድል አድራጊነት እንደሚጠናቀቅ ዕኖ እምነት እንዳላቸውን አረጋግጠዋል፡፡
በድጋፉ ሁሉም አደረጃጀትና የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲሳተፉና ያገባኛል እንደሉ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ገልፀዋል፡፡