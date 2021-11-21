የመንግስት ሰራተኞች ከ11 ሚሊየን ብር በላይ ለመከላከያ ድጋፍ አደረጉ

ግምቢ ህዳር 12/2014 (ኢዜአ) በምዕራብ ወለጋ ዞን የመነሲቡ ወረዳ መንግስት ሠራተኞች ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ፡፡
የመነሲቡ ወረዳ መንግስት ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለግሰዋል።
የወረዳው መንግሥት ሠራተኞች ለኢዜአ እንደገለጹት ለመከላከያ ሰራዊቱ የሚያደርጉትን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክረው ይቀጥላሉ።
ከሰራተኞቹ መካከል አቶ ተፈሪ ኢረና እንዳሉት የሀገሪቱ ደጀን የሆነው መከላከያ ሠራዊት ነፍሱንና አጥንቱን ለሀገር እየገበረ ባለበት ወቅት እሱን መደገፍ የሁሉም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል።
የመከላከያ ሠራዊት አያደረገ ላለው ተጋድሎ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ግንባር ድረስ በመሄድ የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ቱጁባ ሞሓ እንዳሉት አሸባሪዎቹ ህወሓትና ተላላኪው ሸኔ ላይ የሚወሰደውን የማያዳግም እርምጃ ለማጠናከር ከመንግሥት ጎን ተሰልፈዋል።
ለዚህም የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለጀግናው መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው የሽብር ቡድኑ እስከሚደመሰስ ድረስ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገመቺስ ሲሪቃ እንዳሉት የወረዳው ሰራተኞች ቀደም ሲል ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከ2 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል።
በ2ኛ ዙር ደግሞ የአንድ ወር ደሞዛቸውን ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
የወረዳው ኅብረተሰብ የሀገር መከላክያ ሰራዊትን በመደገፍ የድርሻውን ለመወጣት እያደረግ ያለውን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።