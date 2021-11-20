ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የህዝብን ሰላም ማወክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መጣስ መሆኑን መገንዘብ ይገባል

አዲስ አበባ፤ ህዳር 11 /2014 (ኢዜአ) ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የህዝብን ሰላም ማወክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መጣስ መሆኑን ሁሉም ሊገነዘበው እንደሚገባ የፍትህ ሚኒስቴር ገለፀ።
በፍትህ ሚኒስቴር የፕሬስ ሴክሬቴሪያት ኃላፊ አወል ሱልጣን ለኢዜአ እንዳሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ የተለያዩ የተግባቦት አማራጮችን በመጠቀም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ሲከናወን ቆይቷል፡፡
አዋጁን ተከትሎ የሚወጡ መመሪያዎችን የሚመለከቱ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች መከናወናቸውም እንዲሁ፡፡
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈፀም ከሚወሰዱ እርምጃዎች መካከል ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ተብሎ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የተጠረጠረ ማንኛውንም ግለሰብ ያለፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር ማድረግ አንዱ መሆኑንም ተናግረዋል።
በዚህም አዋጁን መሰረት በማድረግ ከህወሃትና ሸኔ አሸባሪ ቡድኖች ጋር ትብብር በማድረግም ሆነ በመላላክ የሚጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደዋሉም ገልጸዋል፡፡
ነገር ግን አንዳንድ አካላት ማንነትን መሰረት ያደረገ እስር እየተከናወነ በማስመሰል ሀሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጩ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ይህም ከእውነት የራቀ መሰረተ ቢስ ውንጀላ መሆኑን አብራርተዋል፡፡
ሀሰተኛ መረጃን በማሰራጨት ሰላምን ለማወክ መሞከር በአዋጁ የተከለከለ ተግባር መሆኑን መገንዘብ እንደሚገባ ጠቅሰው፤ ህብረተሰቡ ሀሰተኛ መረጃዎችን የሚያሰራጩ አካላትን ማጋለጥ እንደሚጠበቅበት ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የአገርን ብሎም የህዝብን ሰላም መጠበቅ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑንም ነው ያብራሩት፡፡
ህብረተሰቡ ከዚህ አኳያ የአሸባሪ ቡድኖችንና ተላላኪዎቻቸውን ዓላማ በማክሸፍ ረገድ የበኩሉን ሚና መወጣት እንዳለበትም ፕሬስ ሴክሪታሪያት ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
እስካሁን ባለው ሂደት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈፃፀም በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ነው አቶ አወል የገለፁት ።