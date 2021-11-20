አዳማ፣ ህዳር 11/2014(ኢዜአ) ሀገራችንን ከአሸባሪው የህወሃት ቡድንና የጥፋት ተላላኪዎች ለመታደግ በሚደረገው ትግል በመሳተፍ ደማቸውንና ህይወታቸውን ለመስጠት ዝግጁ ነን ይላሉ የአርሲ ዞን ነዋሪዎች ።
በዞኑ በሶስተኛ ዙር ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል።
በአርሲ ዞን የኤጎ ከተማ ነዋሪ አቶ ወርቁ ጉርሙ ለኢዜአ እንዳሉት፤ የሀገር መከላከያ ሠራዊት በሰው ሃይል ለማጠናከር ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ግንባር ልከዋል።
ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ግንባር ከመላክ ባለፈ ጤፍ፣ በቆሎ፣ ዘይትና ስኳርን ጨምሮ የተለያዩ ለኑሮ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን በመግዛት 13 የዘማች ቤተሰቦችን እየደገፉ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
“በዛሬው ዕለት ከተወሰኑ ነጋዴዎች 100ሺህ ብር ሰብስበን ድጋፍ አድርገናል፣ ወደፊትም አጠናክረን ከማስቀጠል ባለፈ ለሀገራችን ደማችንና ህይወታችን ለመስጠት ዝግጁ ነን” ነው ያሉት ።
“ሸኔ ለኦሮሞ ቢቆም ኖሮ ከጠላት ጋር አሮሞን አያደማም፣ስለዚህ አሮሞን አይወክልም፣ የሸኔና የህወሓትን የጥፋት ተግባር ለመከላከል 24 ሰዓት አካባቢያችንን እየጠበቅን ነው” ብለዋል።
የቀርሳ ከተማ ነዋሪ ኮማንደር አጥባው አንዳርጌ በበኩላቸው፤ ለመከላከያ ሠራዊታችን በአንድ ሳምንት 150 ሺህ ብር በመሰብሰብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ይህ ድጋፍ ሲደረግ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ያሉት ኮማንደር አጥባው፤ በውትድርና ሙያቸው አሁንም ግንባር ድረስ ሄደው ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የአርሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙሳ ፉሮ በተለይ ለኢዜአ እንደገለፁት፤ አሁን መንግስት ያደረገውን የክተት ጥሪ በመቀበል በዞኑ በሶስተኛ ዙር በአንድ ሳምንት አፈፃፀም ብቻ ከንግዱ ማህበረሰብ፣ አርሶአደሮችና የመንግስት ሠራተኞች በጥሬ ገንዘብ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቧል።
“በተጨማሪም 10ሺህ ኩንታል ስንዴ፣ 580 ሰንጋ በሬዎች እንዲሁም 200 በግና ፍየሎች ድጋፍ ለማድረግ አቅደን እየሰራን ነው” ብለዋል ።
እስካሁንም 200 ሰንጋ በሬዎችና ፍየሎችን በአንድ ሳምንት ድጋፍ መገኘቱን ጠቅሰው፤ በመቀጠልም ያቀድነውን በሙሉ አሳክተን እናስረክባለን ብለዋል ዋና አስተዳዳሪው።
በሙኔሳ ወረዳ ትናንት በጥሬ ገንዘብ ከ500ሺህ ብርና ከ40 በላይ ሰንጋ በሬዎችን ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ተደርጓል።
የወረዳው ህዝብ ለመከላከያ ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ ለዘማች ቤተሰቦች እገዛ እያደረገ ከመሆኑም ባለፈ የደረሰውን ሰብል እየሰበሰበ መሆኑንም ተገልጿል።