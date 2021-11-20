በህብረተሰቡ ድጋፍ ፈጥነን በማገገም አሸባሪውን ዳግም ለመፋለም ተዘጋጅተናል

ጎንደር ፤ ህዳር 11/2014 (ኢዜአ) በህብረተሰቡ ያልተቆጠበ ድጋፍና ክብካቤ ፈጥነን በማገገማችን ዳግም ወደግንባር በመዝመት አሸባሪውን ህወሓት ለመፋለም ተዘጋጅተናል ሲሉ በጎንደር ከተማ ህክምና ያገኙ የጸጥታ አካላት ተናገሩ፡፡
አሻበሪውን ለመደምሰስ በተለያዩ አውደ ውጊያዎች በጀግንነት ሲፋለሙ ጉዳት የደረሰባቸው የሠራዊቱ አባላት ከምንም በላይ ለጎንደር ህዝብ ታላቅ አክብሮትና ምስጋና እንዳላቸው ይገልጻሉ።
በተደረገላቸው ድጋፍና ክብካቤ በአሁኑ ወቅት በተሻለ ሁኔታ አገግመው ለውጊያ ብቁ የሚሆኑበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ከገለጹት መካከል ሻምበል አድማሱ አርባ አንዱ ናቸው፡፡
“የህዝቡ ወገናዊ ድጋፍ የሚጀምረው ከግንባር ውጊያ አንስቶ ነው” ያሉት ሻምበል አድማሱ፣ “በውጊያ ላይ ስቆስል ፈጥኖ በማንሳት ተንከባክቦ ወደህክምና ተቋም ያመጣኝ ህዝቡ ነው” ብለዋል፡፡
በግንባር ጠላትን ሲፋለሙ ቆስለው ከመጡ ጀምሮ በጎንደር ከተማ በሚገኘው ማገገሚያ ማዕከል በወጣቶች፣ በእናቶችና ባለሀብቶች የተደረገላቸው ወገናዊ ክብካቤ በእጅግ ልባቸውን እንደነካው አስረድተዋል፡፡
” ለህዝቡ አካሌን አይደለም ህይወቴን ዳግም መስዋዕት ለማድረግ ዝግጁ ነኝ” ያሉት ደግሞ በተደረገላቸው ህክምና በአሁኑ ወቅት አገግመው የሚገኙት ሻምበል ኩማ አደራ ናቸው፡፡
“እናቶች በተለይ አጥሚትና ሾርባን ጨምሮ ቤት ያፈራውን እያመጡልን ከጉዳታችን ቶሎ እንድናገገም ያደረጉላቸው ክብካቤ ከፍተኛ የሞራል ስንቅ ሆኖኛል” ብለዋል፡፡
ለህክምና በማመቻቸት ፣ ልብስና ገላቸውን በማጠብ እንዲሁም ጸጉራቸውን በማስተካካል ወገናዊ ፍቅር ለሰጧቸው የከተማው ወጣቶች ታላቅ አክብሮትና ምስጋና እንዳላቸውም ሻምበል ኩማ ገልጸዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በአስተማማኝ ሁኔታ ከጉዳታቸው ማገገማቸውን ገልጸው፤ ወደ ግንባር ተመልሰው ከሰራዊቱ ጋር በመሆን የአሸባሪውን ቡድን ግብአተ መሬት ለመፈጸም ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
መቶ አለቃ ውብሸት ዮሐንስ በበኩላቸው “የጎንደር ከተማና አካባቢው ህብረተሰብ ያደረገላቸው ክብካቤ በአጭር ጊዜ አገግመው ዳግም ወደ ግንባር ለመዝመት መነሳሳት የፈጠረ ነው” ብለዋል፡፡
ህዝቡ፣ ባለሀብቱ፣ ወጣቱ እና የመንግስት ሠራተኞች ጭምር ምግብ አዘጋጅተው ከማምጣት ጀምሮ የተላለዩ ድጋፎችን በማመቻቸት እየተንከባከቧው ለግዳጅ እንዲዘጋጁ የሞራል እንደሆናቸው ነው የተናገሩት።
በተለይ በጸጉር ማስተካካል ሥራ የተሰማራው አንድ የጸዳ ከተማ ወጣት ታካሚዎች ጸጉር በየወሩ በነጻ በማስተካካል አርአያነት ያለው በጎ ተግባር ማከናወኑን ለአብነት ጠቅሰዋል፡፡
“የከተማው ህዝብ ያልተቆጠበ ድጋፍና ክብካቤ ለሠራዊቱ ከፍተኛ ሞራልና ስንቅ ሆኖታል ያሉት” መቶ አለቃ ውብሸት፣ ሠራዊቱ በእልህና ቁጭት ዳግም ወደ ግንባር ለመዝመት ከፍተኛ የስነ ልቦና ዝግጅት ማድረጉን አስታውቀዋል፡፡
የጎንደር ከተማ የምክር ቤት አባላት አሸባሪውን ህወሓት በጀግንነት ሲፋለሙ የቆሰሉ የጸጥታ አካላትን በአካል ተገኝተው በማበረታታት አነቃቂ የሞራል ድጋፍ ማድረጋቸውም ተመልክቷል፡፡