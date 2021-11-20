የህልውና ዘመቻው የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ነው

አዲስ አበባ፤ ህዳር 11 ቀን 2014 (ኢዜአ) ለኢትዮጵያ ህልውና መጠበቅ ዋጋ እየከፈሉ ያሉትን የጸጥታ ኃይሎች በደጀንነት መደገፍ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ጉዳይ መሆኑን የህግ ባለሙያዎች ገለጹ፡፡
በፍትህ ሚኒስቴር አስተባባሪነት የህግ ባለሙያዎች ለመከላከያ ሰራዊቱ ደም ለግሰዋል፡፡
በዚህ ወቅት ኢዜአ ያነጋገራቸው የህግ አማካሪና ጠበቃ ድንበሩ አንዳርጌ እንዳሉት፤ የህግ ባለሙያዎች ለህልውና ዘመቻው የሚጠበቅባቸውን ሚና መወጣት አለባቸው፡፡
መንግስት የሰብዓዊ መብቶች እንዲከበሩ እያደረገ ያለውን ጥረት በሙያቸው የማገዝ ኃላፊነት እንዳለባቸውም ነው ያነሱት፡፡
በተለይም ለኢትዮጵያ ህልውና መጠበቅ የህይወት መስዋትነት እየከፈሉ ለሚገኙት የጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ ማድረግ አለብን ነው ያሉት፡፡
የህግ አማካሪና ጠበቃ ሳሙኤል ግርማ በበኩላቸው አሸባሪው ህወሃት በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመመከት ሁሉም የበኩሉን ተሳትፎ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ጠቅሰው፤ ከዚህም ወስጥ ሰራዊቱን በደጀንነት መደገፍ ዋነኛው ጉዳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሁሉም ዜጋ ኢትዮጵያን እበትናታለሁ ብሎ ከመጣው የሽብር ቡድን ጋር እየተፋለመ ለሚገኘውን ሰራዊት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረግ እንደሚጠበቅበት የገለጹት ደግሞ የህግ አማካሪና ጠበቃ ወርቅነህ ብርዬ ናቸው፡፡
ለሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ በደም ልገሳ መርሃ ግብሩ መሳተፋቸውንም የህግ ባለሙያዎቹ አንስተዋል፡፡
የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ለዓለምአንተ አግደው በበኩላቸው የደም ልገሳ መርሃ-ግብሩ የህግ ባለሙያዎች ለሰራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት መዘጋጀቱን ተናግረዋል፡፡
የህግ ባለሙያዎች ለህልውና ዘመቻው የበኩላቸውን ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን ገልጸው፤ ለአብነትም በሚኒስቴሩ አስተባባሪነት የጠበቆች እና የህግ ባለሙያዎች ማህበር ለመከላከያ ሰራዊቱ የገንዘብ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን አንስተዋል፡፡
የህግ ባለሙያዎቹ ለህልውና ዘመቻው ስኬት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል፡፡