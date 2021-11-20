የወርቅ ጌጣጌጦችን በመስረቅ ወንጀል የተከሰሱ የፖሊስ አባላት በእስራት ተቀጡ

ነገሌ፤ ህዳር 11/2014(ኢዜአ) በምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራ ዙሪያ ወረዳ ከአንድ ግለሰብ ቤት 11 ዓይነት የወርቅ ጌጣ ጌጦችን በመስረቅ ወንጀል የተከሰሱ ሁለት የፖሊስ አባላት በፅኑ እስራትና ገንዘብ እንዲቀጡ መወሰኑን የወረዳው ፍርድ ቤት ገለጸ፡፡
ግለሰቦቹ የተከሰሱበት ወንጀል የአንገት ሀብል፣ የጆሮ ጌጥና የጋብቻ ቀለበቶችን ሰርቀው በመውሰዳቸው እንደሆነ የወረዳው ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ደመላሽ ዱጋሳ ገልጸዋል።
ግምታቸው ከ169 ሺህ 200 ብር በላይ የሆኑት እነዚህን ጌጣ ጌጦች በቡሌ ሆራ ከተማ ከአንድ ግለሰብ ቤት ህዳር 7/2014 ዓ.ም ለፍተሻ ተልከናል በሚል በማታለል ሰርቀው እንደወሰዱ አስረድተዋል፡፡
ባለንብረቷ ወዲያውኑ ተከታትለው ባቀረቡት ጥቆማ ግለሰቦቹ ሲፈተሹ ሰርቀው የወሰዱት ጌጣጌጦች ከኪሳቸው በመገኘቱ እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን ተናግረዋል፡፡
ለፖሊስና አቃቢ ህግ በሰጡት የእምነት ቃል ጥፋቱን እንደፈጸሙ ማመናቸውን ነው የፍርድ ቤቱ ፕሬዚዳንት ያብራሩት፡፡
የወረዳው ፍርድ ቤት ህዳር 8/2014 ዓ.ም. በዋለው ችሎት ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው እያንዳንዳቸው በ3 ዓመት ከ3 ወር ፅኑ እስራትና በ5 ሺህ ብር እንዲቀጡ መወሰኑን አስታውቀዋል፡፡