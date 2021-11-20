የኢኮኖሚ ጫናውን ለመቋቋም ወጣቶች ስራ ፈላጊ ብቻ ሳይሆን ስራ ፈጣሪም ሊሆኑ ይገባል

አዲስ አበባ፤ ህዳር 11 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ያለባትን የኢኮኖሚ ጫና ለመቋቋም ወጣቶች ስራ ፈላጊ ብቻ ሳይሆኑ ስራ ፈጣሪም በመሆን ኢኮኖሚውን መደገፍ እንደሚገባቸው የቢዝነስና የስራ ፈጠራ ባለሙያዎች አስገነዘቡ።በአገሪቷ በትምህርት የተደረገፈ፣ በእውቀትና በክህሎት የዳበረ አቅም ያለው ወጣት ሃይል እንዳለ ይታመናል።
በየዓመቱ በመላ አገሪቷ ከሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛዎችና ከሌሎችም በርካታ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎች ተመርቀው ይወጣሉ።
ምሩቃኑ ከቅጥር ባሻገር ስራ ፈጣሪ በመሆን ለራሳቸው የተሻለ ገቢ ማግኘትና ለአገር ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችሉበት ዕድል ሰፊ መሆኑን የቢዝነስና የስራ ፈጠራ ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ።
በፈጠራ ስራዎቻቸውም ከአገር አልፈው በአህጉር እና በዓለም አቀፍ ደረጃ ጭምር ብቁ እና ተወዳዳሪ ሆነው መውጣት እንደሚያስችላቸውም ገልጸዋል።
ለዚህም ወጣቶች በክህሎት ዳብረው እንዲወጡና ኢንደስትሪው በሚፈልገው ደረጃ ብቁ ሆነው እንዲገኙ ከታችኛው የትምህርት መዋቅር ጀምሮ መሰራት እንደሚኖርበት አመልክተዋል።
አገሪቷ አሁን ካለባት የኢኮኖሚ ጫና አንጻር ወጣቶች በፈጠራ ስራዎች ልቀው በመገኘት ኢኮኖሚውን መደገፍ እንደሚገባቸውም ነው የተናገሩት።
በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ክፍተቶችን፣ ፍላጎቶችና አቅምን መሰረት ያደረገ ጥናት በማካሄድ ወደ ስራ መግባት ለፈጠራ ስራዎቻቸው ውጤታማነት አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም አስረድተዋል።
ኢትዮጵያ በተለይ በግብርናው ዘርፍ ያልተነካ አቅም ያላት እንደመሆኗ በዘርፉ ተሰማርተው ቢሰሩ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉበት ዕድል ሰፊ እንደሆነም ጠቁመዋል።