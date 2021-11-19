ለ27 ዓመታት ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ለማክሰም የጣረውን አሁን ሊያፈርሳት የተነሳውን አሸባሪ ቡድን ለመመከት ተዘጋጅተናል

ህዳር 10 ቀን 2014 (ኢዜአ) ለ27 ዓመታት ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ለማክሰም የጣረውን አሸባሪው ህወሃት አሁን ደግሞ ሊያፈርሳት ስለመጣ በጋራ ልንመክተው ተዘጋጅተናል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው መምህራን ገለጹ።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቂርቆስ ክፍለ ከተማ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ከመንግሥት እና ከግል ትምህርት ቤቶች መምህራን ጋር ውይይት አድርጓል።
በመድረኩ በአገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የሚያተኩር የመወያያ ሰነድ ቀርቦ ውይይት የተደረገ ሲሆን አሸባሪው ህወሓት በአማራና አፋር ክልሎች የትምህርት ተቋማትን ኢላማ በማድረግ በርካታ ጉዳት ማድረሱ ተመላክቷል።
የትምህርት ተቋማትን ማውደም የሽብር ቡድኑ ዋነኛ ኢላማ መሆኑን የጠቀሱት መምህራኑ፤ ለ27 ዓመታት ኢትዮጵያ የሚለው ስም እንዲከስም የሰራው ሃይል አሁን ደግሞ ሊያፈርሳት በመምጣቱ ሁላችንም ልንፋለመው ተዘጋጅተናል ብለዋል።
“መምህራን ቀደም ሲል የነበሩ ታሪኮችን ከማወቅና ከማስተማር በተጨማሪ ዛሬ ላይ ታሪክ ሰሪ ትውልድ በመቅረጽ ላይ ሊያተኩሩ ይገባል” ብለዋል።
መምህራን ትውልድን የመቅረጽ ትልቅ አደራና ኃላፊነት ተጥሎብናል ያሉት የውይይቱ ታዳሚዎች አሸባሪውን መክተን የምናሸንፍበት ወቅት ላይ እንገኛለን ብለዋል።
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