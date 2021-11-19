ቤተሰቦቻችንን ለማህበረሰቡ ትተን ዘምተናል –ዘማቾች

ባህር ዳር ህዳር 10/2014 (ኢዜአ) አገር ከሌለ ቤተሰብ ስለማይኖር ቤተሰቦቻችንን ለማህበረሰቡ ትተን ዘምተናል ሲሉ የክተት ጥሪን ተቀብለው ወደ ግንባር የተሸኙ የባህርዳር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በባህር ዳር ከተማ የክተት ጥሪውን የተቀበሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ትናንት ወደ ግንባር ተሸኝተዋል።
ዘማቾቹ ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት በወገን ላይ እየደረሰ ያለው ሞት፣ ስቃይና እንግልት ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ለመዝመት አስገድዷቸዋል።
ወይዘሮ እንኳሁነሽ ተክለ ዓብ እንደተናገሩት የአሸባሪው ህወሃት ወራሪ ሀይል ዕድሜና ፆታ ሳይለይ በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለው ኢ-ሰብዓዊ ድርጊት እንቅልፍ ይነሳል።
“ዜጎች ለዘመናት ባደረጉት ጥረት ያፈሩት ሃብትና ንብረት ተዘርፎ፣ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለችግር ተጋልጠው መመልከት ያሳምማል” ብለዋል።
ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ሕይወታቸውን እያጡና ሀብትና ንብረታቸውን ሲዘርፉ ቁጭ ብሎ ከማየት ወደ ግንባር መዝመት እንደመረጡ ወይዘሮ እንኳሁነሽ አስታውቀዋል።
“እኔ የአምስት ልጆች እናት ነኝ፤ ጥሩ በሚባል የኑሮ ደረጃ ላይ እገኛለሁ” ያሉት ዘማቿ አሁን ላይ በስራቸው ያለን የ11 ዓመት ልጃቸውን ለጎረቤት ትተው መዝመታቸውን ተናግረዋል።
”እናቶች ሲደፈሩና ሲንገላቱ ከማይ ግንባር ድረስ በመዝመት አንድ ጠላት እንኳ ብገድል ትልቅ እገዛ መሆኑን በማመን ለመዝመት ተነስቻለሁ” ብለዋል።
ወይዘሮ እንኳሁነሽ አክለው እንዳሉት አገር አፍራሹን ህወሀት በግንባር ተፋልሞ በመደምሰስ ሕዝብና አገርን ነፃ ማውጣት ከኢትዮጵያዊያን ይጠበቃል።
“ሀብትም ቤተሰብም የሚኖረው አገር ስትኖር በመሆኑ ወደ ግንባር በመዝመት ጠላትን ማሸነፍ ይገባል” ሲሉም ወይዘሮ እንኳሁነሽ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በባህር ዳር ከተማ በኢንቨስትመንት የተሰማሩ የ48 ዓመቱ አቶ ሙሉጌታ አስቻለው በበኩላቸው “ግንባር የምዘምተው አሸባሪው ህወሀት በወገኔ ላይ እያደረሰ ያለውን በደል ለመታገል ነው” ብለዋል።
“አገር የገጠማት የህልውና አደጋ ሁሉንም ዜጎች ስለሚመለከት አምስት ቤተሰቦቼን ለማህበረሰቡ በመተው ዘምቻለሁ” ብለዋል።
“አገር ከሌለ ቤተሰቦቼ አይኖሩም” ያሉት አቶ ሙሉጌታ፣ ”ከልጆቼ በፊት እኔ ቀድሜ ልገኝ ብዬ ዘምቼያለሁ”ብለዋል።
“ዜጎች የአገርን ህልውና ለማስከበር ድርሻችንን መወጣት ይጠብቅብናል” ሲሉ አቶ ሙሉጌታ መልእክት አስተላልፈዋል ።
የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ቀደም ሲል ለቀድሞ የአገር መከላከያ ሠራዊት አባላት፣ ለነዋሪዎችና ሚሊሻ አባላት ወደ ግንባር ሽኝት ማድረጉ ይታወቃል።