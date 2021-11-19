የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሸባሪው ህወሃት ላፈናቀላቸው ወገኖች አራት ሚሊዮን ብር ለመለገስ ወሰነ

ጋምቤላ፤ ህዳር 10/2014 (ኢዜአ) የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋርና አማራ ክልልች በፈጸመው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች አራት ሚሊዮን ብር ለመለገስ ወሰነ።
የክልሉ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡገቱ አዲንግ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የክልሉ መንግስት ድጋፉን የወሰነው ለወገን ደራሽ ወገን በሚል እሳቤ ነው።
የክልሉ መንግስት ለመለገስ ከወሰነው የአራት ሚሊዮን ብር በተጨማሪ ከንግዱ ማህበረሰብና ሌሎች ነዋሪዎች ለነዚሁ ወገኖች በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ድጋፍ እየተሰባሰበ መሆኑን አስታውቀዋል።
የማጃንግ ብሄረሰብ ዞን በቅርቡ ለተፈናቃዮች ድጋፍ ማድረጉን አስታውሰው፤ የአኝዋሃና የኑዌር ብሄረሰብ ዞኖችም ተመሳሰይ ድጋፍ ለማድረግ እየሰሩ ስለመሆናቸው አመልክተዋል።
በክልሉ መንግስት ለመለገስ ከተወሰነው በተጨማሪ ከንግዱና ሌላው ማህረሰቡ እየተሰባሰበ ያለውን በቅርቡ ወደ ቦታው የሚያደርስ ሉኡክ እንደሚላክ አስረድተዋል።
የጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከአሁን በፊት ለሀገር መከላከያ ስራዊት ከ27 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ እንዳደረገ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊው አስታውሰዋል።