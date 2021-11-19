ኢትዮጵያውያን ባላቸው የካበተ እሴት የራሳቸውን ችግሮች መፍታት ይችላሉ

አዲስ አበባ ህዳር 10/2014 /ኢዜአ/ “ኢትዮጵያውያን ባሏቸው የካበቱና ጠንካራ እሴቶች የራሳቸውን ችግር መፍታት የሚችሉበት ልምድ አላቸው” ሲሉ የካናዳ ዊልፍሪድ ላውሪየር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር አን ፊትዝ-ጌራልድ ገለጹ።
ምዕራባውያን አገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያራምዱት አቋም ኢትዮጵያውያን እያሰሙት ያለው ቁጣ እየጎላ መምጣቱንም ፕሮፌሰሯ ተናግረዋል።
የካናዳ ዊልፍሪድ ላውሪየር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰር አን ፊትዝ-ጌራልድ፤ ኢትዮጵያ አሸባሪውን ሕወሓት ጨምሮ ሌሎች የውስጥና በውጫዊ ሃይሎች በከፈቱባት ጦርነት ፈተና ውስጥ መግባቷን ይገልጻሉ።
ምዕራባውያን አገራት ለአንድ ወገን ባደላ የፖሊሲ እይታቸው በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫና እያደረጉና በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት እየሞከሩ እንደሆነ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ ኢትዮጵያውያን ከምንግዜውም በላይ አንድ በመሆን የገጠማቸውን ፈተና ለመሻገር በጋራ መቆማቸውን በተግባር እያየን ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያውያን ለረጅም ጊዜ በቆየውና በዳበረ ማህበራዊ እሴቶቻቸው የራሳችውን ችግር በራሳቸው መፍታት ይችላሉ ነው ያሉት።
“ጨዋነት፣ ሰብአዊነት፣ መልካምነትና ክብር የኢትዮጵያ መገለጫዋ ነው፤ እነዚህ እሴቶች በሁሉም ማህበረሰብ ውስጥ ሰርጸው መግባትና መጠናከር አለባቸው” ብለዋል ፕሮፌሰር አን።
የዴሞክራሲን መንገድ ይበጀናል በማለት ድምጻቸውን የሰጡ ኢትዮጵያውያን ፍላጎት ሊከበርና ሊጠበቅ እንደሚገባም አመልክተዋል።
በኢትዮጵያ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ብሔራዊ ውይይት መደረግ አለበት፤ ውይይቶቹ ከታች የሚጀምሩና ማህበረሰብ ተኮር መሆን እንዳላባቸውና ይሄም ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የሚካሄደው ዘላቂነት ያለው መሆን እንዳለበትና ጉዳዩ ትልቅ ግምት የሚሰጠው እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋልም ነው ያሉት።
የብሔራዊ ደህንነት እና የኢኮኖሚ ጉዳዮችም መንግስት ቀዳሚ ትኩረት አድርጎ መስራት ያለበት ጉዳይ መሆኑን ፕሮፌሰር አን ገልጸዋል።
ምዕራባውያን አገራት በተለይም አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የሚታራምደው አቋም ኢትዮጵያንን አስቆጥቷል ብለዋል።
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በውጪ በሚኖሩ ዳያስፖራ በዋናነት አሜሪካ በምትከተለው ፖሊሲ የሚቃወሙ ድምጾች እየጨመሩ መሆኑንም አመልክተዋል።
በተለይም በአሜሪካ የሚኖረው የዳያስፖራ ማህበረሰብ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ በሚከተለው ፖሊሲ ከፍተኛ ቁጣውን እያሰማ መሆኑንና ይህም በቨርጂኒያ በተካሄደው የግዛት አስተዳደር ምርጫ ላይ በግልጽ መታየቱን ነው ፕሮፌሰር አን የገለጹት።
የአንዳንድ ምዕራባውያን አገራት በአፍሪካ ላይ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም የሚጠቀሙት ስትራቴጂ “የአጭር ጊዜ ጥቅምን መሰረት ያደረገ፣ በጣም አደገኛ እና አፍራሽ ነው” ሲሉም ፕሮፌሰር አን አብራርተዋል።
አካሄዳቸውም በአፍሪካ አገራት መካከል የሻከረ ግንኙነት እንዲኖር ማድረግ እንዲሁም የአፍሪካ አገራት የልማት ግቦቻቸውን እንዳያሳኩ እና እንዳያድጉ ማድረግ መሆኑን አመልክተዋል።
በቅርቡ በኢትዮጵያ የምዕራባውያን አገራት ጣልቃ ገብነትን በመቃወም የተካሄዱ ሰላማዊ ሰልፎች ያስተላለፉት መልዕክት ጠንካራ ነው ያሉት ፕሮፌሰር አን ሰልፎቹ ሌሎች ድምጻቸውን እንዲያሰሙ መንገድ የከፈተ እንደሆነና ይህ እንቅስቃሴ መጠናከር እንዳለበት ገልጸዋል።
አሁንም ለውጥ እስኪመጣ ድረስ ኢትዮጵያውያን እና አፍሪካውያን ድምጻቸውን ማሰማት መቀጠል አለባቸው ብለዋል።
አን ፊትዝ-ጌራልድ የካናዳ ዊልፍሪድ ላውሪየር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት ክፍል ፕሮፌሰርነታቸው በተጨማሪ በካናዳ ኦንታሪዮ ከተማ የሚገኘው ባልሲሊ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ናቸው።