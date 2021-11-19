አዋጁ ሀገር የተደቀነባትን ፈተና በተደራጀ አግባብ ለመቀልበስ ፋይዳው የጎላ ነው–የህግ ባለሙያዎች

ሃዋሳ፣ ህዳር 10/2014 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሀገር የተደቀነባትን ፈተና በተደራጀ አግባብ ለመቀልበስ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ለውጤታማነቱ ዜጎች ተባባሪ ሊሆኑ እንደሚገባ የህግ ባለሙያዎች አስገነዘቡ።
በሀገር ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነን ከፍተኛ አደጋ በመደበኛው የሕግ ሥርዓት መቆጣጠር ባለመቻሉ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቶ ወደ ስራ መገባቱ ይታወቃል ።
የአዋጁ ዋነኛ ዓላማም የአገሪቱ ዜጎች “በሽብርተኛ ሀይሎች የሚደርስባቸውን ጥቃት መመከት” መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ በወቅቱ መግለጻቸው የሚታወቅ ነው።
አዋጁን በተመለከተ ኢዜአ ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያዎችም አሁን ሀገርና ህዝብ የተደቀነባቸውን ፈተና በተደራጀ አግባብ ቀልብሶ ሰላምን ለማምጣት የአዋጁ መውጣት ተገቢ መሆኑን ነው የተናገሩት።
በደቡብ ክልል ፍትህ ቢሮ የህግ ባለሙያ አቶ ግርማ እርገጠው እንዳሉት አዋጁ በአሸባሪ ህወሓት የተለኮሰውን ጦርነት ለመመከትና የሀገር ህልውና ለማረጋገጥ ጠቀሜታው የጎላ ነው።
አዋጁ ህገመንግስታዊ ሂደትን ተከትሎ የወጣ ከመሆኑ ባለፈ የኢትዮጵያን በእግር መቆም በማይሹ የውጭ ሃይሎች የሚደገፈውን የህወሓት ሀገር የማፈረስ ሴራ ለማክሸፍ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
በተጨማሪም የአሸባሪው ተላላኪዎችና ደጋፊዎች በንጹሀን ዜጎችና ንብረት ላይ የሚፈጽሙት የሰብአዊ መብት ጥሰትን ለማስቆም አዋጁ ጠቀሜታው ከፍተኛ መሆኑን ነው ያስረዱት።
ህብረተሰቡን አስተባብሮ ለመስራትም አዋጁ ፋይዳ እንዳለው አመልክተዋል።
አቶ ግርማ እንዳሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ አደጋ የደቀነና ህገመንግስትዊ ስርዓትን በሃይል ለመናድ የተነሳውን ህወሓት በቅንጅት ለማስወገድ ይረዳል።
አዋጁ ሀገርና ህዝብን ከአሸባሪ የጥፋት ተግባር ለመታደግ የሚስችል በመሆኑ ህዝቡ በሚችለው ሁሉ ለአዋጁ ውጤታማነት ተባባሪ እንዲሆን አሳስበዋል።
ህብረተሰቡ ጸጉረ ልውጦችና የሚያጠራጥር ጉዳይ ሲገጥመው በአፋጣኝ ጥቆማና መረጃ ከመስጠት ጀመምሮ የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ ድጋፉን እንዲያጠናክር አስገንዝበዋል።
በቢሮው የልዩ ልዩ ወንጀሎች ጉዳይ ዳይሬክተር አቶ ጌዲዮን ቦጋለ በበኩላቸው እንዳሉት፣ ሽብርተኛው ህወሓት ከውጭና ከውስጥ የጥፋት ሀይሎች ጋር ተባብሮ እየሰራ ነው።
“በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መሰረት አሁን ሀገር የገጠማትን ዓይነት ፈተና ሲኖር ሀገር ለማዳን ሲባል በተወሰነ ደረጃ የመብት ገደብ እንደሚጣል ዜጎች ማወቅ ይገባቸዋል” ብለዋል።
በአዋጁ ከተቀመጡ ክልከላዎችና ግዴታዎች አንጻር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መምሪያ ዕዝ የሚያወጣቸውን ትዕዛዞች ዜጎች በመፈጸም መተባበር እንዳለባቸውም ነው አቶ ገዲዮን የገለጹት።
“አዋጁ አጠራጣሪ ጉዳይ ሲኖር ለህግና የጸጥታ አካላት ካለምንም የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መፈትሽ፣ በቁጥጥር ስር ማዋል እና የማጣራት መብት የሚሰጥ መሆኑን ህዝቡ ማወቅ አለበት” ብለዋል።
በመሆኑም ህዝቡ ማንነቱን የሚገልጽ መታወቂያ ይዞ እንዲንቀሳቀስ መክረዋል።
“አዋጁ በአፈጻጸሙ ውጤታማ እንዲሆን ዜጎች የተቀመጡ ደንቦችን ማክበር፣ ለተፈጻሚነቱ መተባበርና የአካባቢያቸውን ሰላም መጠበቅ አለባቸው” ብለዋል።
የሚካሄደው ጦርነት ከአሸባሪው ህወሓት ጋር ብቻ ሳይሆን ከሚጋልቡት በርካታ ሃይሎች ጋር በመሆኑ ዜጎች የድርሻቸውን እንዲወጡም ዳይሬክተሩ አመልክተዋል ።
በመላው አገሪቱ ተግባራዊ የሆነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለስድስት ወራት የሚቆይ ሲሆን አስፈላጊነቱ ታይቶ ለተጨማሪ አራት ወራት ሊራዘም እንደሚችል መገለጹ የሚታወቃል ።