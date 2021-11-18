የሀዲያ ነዋሪዎች የአሸባሪው ህወሓት ተላላኪ ሰርጎ ገቦችን ለመከላከል እየሰሩ ነው

ሆሳዕና ህዳር 9/2014 (ኢዜአ). የአሸባሪው ህወሓት ቡድን የጥፋት ተላላኪዎች ሰርገው እንዳይገቡ ለመከላከል አካባቢያቸውን ነቅተው እየጠበቁ መሆናቸውን በሀድያ ዞን አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ነዋሪዎች አስታወቁ።
የሽብር ተግባር ለመከላከል የሚያስችል አደረጃጀት መዋቀሩም ተመልክቷል።
በዞኑ ሆሳዕና ከተማ የአራዳ ቀበሌ ነዋሪ ዳኛ ተመስገን ላምቦሮ እንዳሉት፤ የሀገሪቱን እድገትና ልማት የማይወጥለት የአሸባሪው በሀገሪቱ ግልፅ ጦርነት በማወጅ ጥፋት እያደረሰ ነው።
በተለይ በንጹኃን ዜጎቻችን ላይ እንግልት፣ስቃይና ሞት እያስከተለ በመሆኑ የህልውና ዘመቻውን በማጠናከር በአፋጣኝ ሊወገድ እንደሚገባ ተናግረዋል።
የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎች ወደ አካባቢው ሰርገው እንዳይገቡ በሚኖሩበት መንደር የሰላም አስጠባቂ ኮሚቴ በማቋቋም ከአካባቢያቸው ነዋሪዎች ጋር በመሆን አዳዲስና ለፀጥታ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮችን በመከታተል ጠንካራ ተሳትፎ እያደረጉ እንደሚገኙ ነው የገለጹት።
ሀገሪቱ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ሁላችንም የአካባቢችንን ሰላም ነቅተን በመጠበቅ የጥፋት ኃይሎችን ሴራ ማምከን ይገባናል ያሉት ደግሞ ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ አቶ ዳኛ ተመስገን ናቸው።
በዚህ ረገድ የህወሓትን ቡድን ሰርጎ ገቦችን በማጋለጥና አካባቢያቸውን በየእለቱ ከጸጉረ ልውጦች እየጠበቁ በደጀንነት የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በሆሳዕና የጀሎ ናረሞ ቀበሌ ነዋሪ ወጣት ሲሳይ ደስታ በበኩሏ ፤ ሀገራዊ ሰላምን ማረጋገጥ የሚጀምረው የአካባቢን ሰላም ከማስጠበቅ ነው ትላለች።
ለዚህም በምትኖርበት አካባቢ የተረጋጋ ሰላም እንዲኖር በማድረግ ረገድ ከመንደራቸው ወጣቶች ጋር በመደራጀት አካባቢያቸውን መጠበቅ መጀመራቸውን ገልጻለች።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን ቅጥረኞቹን በማሰማራት የጥፋት ዓላማውን ለማሳካት የሚያደርገውን ሙከራ ለማክሸፍ እሷን ጨምሮ የከተማዋ ወጣቶች ተደራጅተው እየሰሩ መሆናቸውን አመለክታለች።
እስከ ግንባር ድረስ ዘምታ አሸባሪውን ለማስወገድ እየተካሄደ ባለው ትግል ውስጥም ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆኗንም ገልጻለች።
በዞኑ የበሌሞ ወረዳ ነዋሪ አቶ ታምራት ፎጋ፤ ለሰላም መረጋገጥ የፀጥታ አካላት ብቻ ተሳትፎ በቂ ስላይደለ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተናገሩት።
የአካባቢያቸውን ሰላም ከሰርጎ ገቦች የሽብር ተግባር ለመከላከል በሚያስችል አደረጃጀት መዋቀሩን ጠቁመው፤ ይህንን በመጠቀም የጥፋት ተላላኪዎች እንቅስቃሴ ለማጋለጥና ለህግ ለማቅረብ እንደሚሰሩ አስታውቀዋል።
ከአሸባሪው የህወሓት የጥፋት ቡድን ሰርጎ ገቦች ጥቃት ለመከላከል የአካባቢን ሰላም ለማስጠበቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማስተግበር ወደ ስራ መገባቱን የገለጹት የሀዲያ ዞን ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መረጃ ኢንተለጀንስ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ይልማ ባቾሬ ናቸው።
ስራውን እያከናወኑ ያሉት ከባለድርሻ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን አመልክተው፤ በዞኑ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ግብረ ሃይል በማቋቋም አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች በመጠበቅ ላይ አንደሚገኝ ተናግረዋል።
በዚህም ህመምተኛ በመምሰል ሲያጭበረብሩ የነበሩና በተለያየ የስራ ዘርፍ ተሰማርተው የቡድኑን የሽብር ተግባር ለማስፈፀም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አካላትን ህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን ጠቅሰዋል።