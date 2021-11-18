በመዲናዋ የሚኖሩ ሴቶች ለህልውና ዘመቻው ስኬት ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረጉ ነው

አዲስ አበባ፤ ህዳር 09 ቀን 2014 (ኢዜአ) በመዲናዋ የሚኖሩ ሴቶች ለህልውና ዘመቻው ስኬት ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረጉ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶች ማህበር አስታወቀ፡፡ ማህበሩ 11ሚሊዮን ብር የሚገመት ሀብት በማሰባሰብ በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ መገኖች ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት መጀመሩንም አስታውቋል፡፡
አሸባሪው ህወሓት “ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ እሄዳለሁ” በሚል በኢትዮጵያ ህልውና ላይ የተቃጣ ጥፋት እየፈጸመ ይገኛል፡፡
አሸባሪ ቡድኑ በአማራና አፋር ክልሎች በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ሰላማዊ ዜጎችን በግፍ ጨፍጭፏል፤ የግለሰብና የህዝብ ንብረቶችን ዘርፏል፡፡
መዝረፍ ያልቻላቸውን ደግሞ በከባድ የጦር መሳሪያ በመታገዝ ጭምር አውድሟል፡፡
ኢትዮጵያውያን ያለምንም ልዩነት በግንባር በመዝመትና በደጀንነት አሸባሪ ቡድኑን እየተፋለሙት ሲሆን፤ እናቶች ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ግንባር ከመሸኘት ባሻገር ለሰራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት ለህልውና ዘመቻው ስኬት ሚናቸውን እየተወጡ ይገኛሉ፡፡
የአዲስ አበባ ሴቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሁሉአገርሽ ታዘዝ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የመዲናዋ ሴቶች ስንቅ ከማዘጋጀት ጀምሮ ለመከላከያ ሰራዊቱ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ደጀንነታቸውን በተግባር እያረጋገጡ ነው፡፡
በመዲናዋ የሚገኙ ሁሉም የሴት አደረጃጀቶች ማህበረሰቡን በማስተባበር በስንቅ ዝግጅት፣ በገንዘብ ድጋፍና ደም በመለገስ እየተሳተፉ መሆኑን አንስተዋል፡፡
በተጨማሪ ማህበሩ 11 ሚሊዮን ብር የሚገመት ሃብት በማሰባሰብ በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ መገኖች ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት መጀመሩንም ተናግረዋል፡፡
የማህበሩ አባላት በከተማ አስተዳደሩ የህልውና ዘመቻውን ለመደገፍ በሚከናወናቸው ሌሎች ተግባራት ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረጉ መሆኑንም የማህበሩ ፕሬዝዳንት ተናግረዋል፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ማህበር በበኩሉ በመዲናዋ ለሚገኙ የዘማች ቤተሰቦች ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አስታውቋል፡፡
የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ገዛኸኝ ገብረማርያም እንደገለጸው፤ ማህበሩ ከዘማች ቤተሰቦች በተጨማሪ በችግር ውስጥ ለሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች ድጋፍ እያደረገ ነው፡፡
ማህበሩ በቀጣይ ከበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ጋር በመቀናጀት ለህልውና ዘመቻው ስኬት የሚጠበቅበትን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም ነው የተናገረው፡፡