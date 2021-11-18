ህዳር 9/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ በጋራ የዘመቱትን ሃይሎች በጋራ ቆመን መክተን ልናሸንፋቸው ይገባል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው ጋዜጠኞች ተናገሩ። የትግራይ ሕዝብ ልጆቹን በአሸባሪው ቡድን እየተነጠቀ በመሆኑ በቃችሁ ብሎ ሊዋጋቸው ይገባል ብለዋል።
የትግራይ ሕዝብ የህውሓት የሽብር ቡድንን አገር የማፍረስ እኩይ አላማ በመቃወም ለኢትዮጵያ ህልውና በጋራ እንዲቆምና ለጦርነት በግዳጅ እየተማገዱ ያሉ ልጆቹን ህይወት እንዲታደግ ጠይቀዋል።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን ከሰጡት ወጣቶች መካከል ጋዜጠኛ ፍረወይኒ ገብረጻዲቅ፤ አሸባሪው ህወሃት በአገር ውስጥና በውጭ ተልእኮውን የሚያስፈጽሙለት ተላላኪዎች አንዳሉ ትናገራለች።
በተለያየ የመገናኛ ዘዴ የተሳሳተ መረጃ የሚያሰራጩ ጀሌዎቹን ጨምሮ ለጥፋት የቆሙ ባንዳዎች መኖራቸውን ሁላችንም ልንረዳ ይገባል ብላለች።
በመሆኑም በተለይ ወጣቶች የሽብር ቡድኑ ለጥፋት በተሰለፈባቸው አውደ ውጊያዎች ሁሉ በመመከት አሸናፊ መሆን አለብን ነው ያለችው።
አሸባሪው ቡድንና ተላላኪዎቹ በሚያናፍሱት ወሬና የተሳሳተ መረጃ ሳንደናገር በጋራ እንዝመት፣ እንመክት እንዲሁም እንመክት ብላለች።
ወጣቱ የሽብር ቡድኑ የሚያሰራጨውን የተሳሳ መረጃ ትክክለኛነት ሳያረጋግጥ በማሕበራዊ ሚዲያ ማጋራትም ሆነ በመረጃው መሸበር እንደሌለበት ገልጻለች።
ኢትዮጵያ የያዘችውን እውነታ እና አሸባሪው ሃይል በዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ጥፋት በተለያዩ መንገዶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ ረገድ የወጣቶች ተሳትፎ ሊጠናከር ይገባል ብላለች።
ኢትዮጵያ ሕልውናዋን ለማስከበር የምታደርገው ትግል እውነትን ይዛ ነው የምትለው ጋዜጠኛ ፍረወይኒ በአሸባሪው ህወሃት የተከፈተባትን ጦርነትና የምእራባዊያን ጫና ለመቀልበስ በጋራ የምንታገልበት ጊዜ አሁን ነው ብላለች።
በኢትዮጵያ ላይ በጋራ የዘመቱትን ሃይሎች በጋራ ቆመን መክተን ልናሸንፋቸው ይገባል ብላለች።
ከሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ጀርባ ያለውን የሽብር ቡድኑን አገር የማፍረስ ሴራ ጠንቅቆ በመረዳት በማሕበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ መረጃዎችን ጥቅም ላይ ከማዋል አንፃር በብልሐት መራመድ ይገባዋል ያለው ደግሞ ጋዜጠኛ በፈቃዱ አባይ ነው።
አሸባሪው ቡድን ከአገር የዘረፈውን በርካታ ሃብት ተጠቅሞ በውስጥ ተላላኪዎችን በማደራጀትና በውጭ አውነታን ተቃርነው የሚቆሙ ደላሎችን በማስተባበር ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየሰራ መሆኑን ገልጿል።
በመሆኑም በኢትዮጵያ ላይ ለተከፈተው የተቀናጀ ጦርነት አሸናፊ ለመሆን ሁላችንም በጋራ እንቁም ሲል ጋዜጠኛ በፈቃዱ።
የትግራይ ሕዝብ ልጆቹን በአሸባሪው ቡድን እየተነጠቀ በመሆኑ በቃችሁ ብሎ ሊዋጋቸው ይገባል ነው ያለው።
የጤና ባለሙያዋ ሜሮን ታደሰ በበኩሏ ሁላችንም በማሕበራዊ ሚዲያዎች የምናጋራቸውን መረጃዎች ጠቀሜታ በቅጡ በመገንዘብ ሊሆን ይገባል ብላለች።
በቅጡ ሳንረዳ የምናጋራቸው መረጃዎች አገርንና ህዝብን የሚጎዱና አደጋ ላይ የሚጥሉ ሊሆኑ ስለሚችሉ ልዩ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ነው ያለችው።
ለ27 አመታት የራሱና የአጋሮችን የሐብትና የዘረፋ ስልት እያመቻቸ በመመዝበር የከበረው የህወሃት አሸባሪ ቡድን ለትግራይ ህዝብ ምንም ያልፈየደ የጥፋት ስብስብ መሆኑን ገልፃለች።