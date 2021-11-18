ወጣቱ በነቃ ተሳትፎው ደማቅ ታሪክ እየጻፈ ነው

ህዳር 9/2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የተከፈተባትን የውክልና ጦርነት በድል በመወጣት ሉዓላዊነቷን ለማስከበር በምታደርገው ትግል ወጣቱ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ደማቅ ታሪክ እየጻፈ መሆኑን የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ገለጸ
የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በከተማዋ ከሚገኙ ወጣት አደረጃጀት አባላት ጋር ምክክር አካሂዷል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት ገዛኽኝ ገብረማርያም ለወጣቶች ባስተላለፉት መልዕክት የከተማዋ ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም ለመጠበቅ የጀመሩት ተግባር የሚያበረታታ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢትዮጵያ የተከፈተባትን የውክልና ጦርነት በድል በመወጣት ሉዓላዊነቷን ለማስከበር በምታደርገው ትግል ወጣቱ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ ደማቅ ታሪክ እየጻፈ መሆኑንም ገልጸዋል።
ወጣቶቹ የመከላከያ ሰራዊትን በከፍተኛ ወኔ እየተቀላቀሉ መሆኑን ጠቅሰው፣ ዘመቻውን ያልተቀላቀሉት ደግሞ ደም በመለገስና ልዩ ልዩ ድጋፎችን በማድረግ ደጀንነታቸውን ማጠናከር አለባቸው ብለዋል።
ኢትዮጵያ አሁን ላይ የምትፈለገው የሚያወራውን ሳይሆን የሚሰራውን ወጣት ነውም ብለዋል።
የአዲስ አበባ ወጣቶች ስፖርት ቢሮ ሃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ የመዲናዋ ወጣቶች የአካባቢያቸውን ሰላም ለመጠበቅ በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም በሀገር ግንባታ ያላቸውን የላቀ ሚና በማወቅ በልዩ ብቃት እየሰሩ ያሉትን ወጣቶች አድንቀዋል።
በቀጣይም የመከላከያ ሰራዊቱን መቀላቀልና መደገፍ እንዲሁም ደም መለገስና አካባቢቸውን በንቃት መጠበቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
ወጣት ጎሳ ታመነ የሽብር ቡድኑን በመቅበር ኢትዮጵያ በአሸናፊነት ማጠናቀቋ አይቀሬ ነው ብሏል፡፡
ወጣት አቤል ብርሃኑ በበኩሉ በአያቶቻችን ደምና አጥንት ሉዓላዊነቷ ተጠብቆ የኖረችው ታሪካዊቷ ሀገር በእኛ ዘመን ታሪኳ አይጎድፍም ሉዓዑላዊነቷም አይደፈርም ብሏል።
ወጣቶች ከምንጊዜም በላይ የሀገራቸውን አንድነት ለማስጠበቅ ቁርጠኛ መሆናቸውንም ገልጿል።