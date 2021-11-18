በተባበረ የአንድነት ተጋድሎ አሸባሪውን አሽቀንጥረን ለመጣል በቁርጠኝነት እንሰራለን- ወጣቶች

ደብረ ብርሀን፤ ህዳር 9/ 2014(ኢዜአ) በህዝብ ላይ ግፍና በደል እያደረሰ ያለውን አሸባሪው የህወሃት ቡድን በተባበረ የአንድነት ተጋድሎ አሽቀንጥረው ለመጣል በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ የደቡብ ወሎ ወጣቶች አስታወቁ።
ወጣቶቹ ከመንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ በደብረ ብርሀን ከተማ ውይይት አካሂደዋል።
ከዞኑ ተወላጆች መካከል መምህር ዮሐንስ ፈጠነ፤ አሸባሪው በህዝብ ላይ የተጫነውን ሰቆቃ አሽቀንጥሮ ለመጣል በግንባር ከሚፋለሙ የወገን ጦር ጎን ተሰልፎ ለመታገል መወሰኑን ገልጿል።
ኢትዮዽያን ለማፍረስ ጽንፍ የያዘውን አሸባሪ የህወሃት ቡድንና ተላላኪዎቹን ለመደምሰስ የመከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ሃይል፣ ሚሊሻና ፋኖን ለመቀላቀል መዘጋጀቱንም አስታውቀዋል።
ወጣት ጋሻው ፍቅሬ በበኩሉ፤ እስካሁን በተለያዩ ግንባሮች በመሰፈለፍ የወገንን ጦር በስንቅና ትጥቅ አቅርቦት ሲደግፍ መቆየቱን አስታውሷል።
ባልተጠበቀ ሁኔታ አካባቢያችን በጠላት በመውረሩ ለመፈናቀል ብንገደድም ወጣቶችንና ሴቶችን በማስተባበር በግንባር ከሚፋለሙ የጸጥታ አካላት ጎን ለመሰለፍ ለዳግም ለትግል መነሳቱን ተናግሯል።
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ ወጣት አህመድ ይማም፤ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን አሸባሪውን ቡድን ዳግም ጥቃት በማይፈጽምበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ተዘጋጅቻለሁ ብሏል ።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ልዩ አማካሪ አቶ መስፍን አበጀ በሰጡት ማብራሪያ፤ ወጣቶች መከላከያንና ልዩ ሃይሉን በመቀላቀል ሀገሪቱን ከውስጥና ከውጭ ጠላት የመጠበቅ ሃላፊነት እንዳለባቸው አመልክተዋል።
በተለይም እድሜው ለመደበኛ ውትድርና የደረሰ ወጣት ከቀደምት አባቶቹ የወረሰውን ጀግንነት፣ ቆራጥነትና ተጋድሎ አሸባሪ ቡድኑን በመደምሰስ መድገም እንዳለበት አስገንዝበዋል።
አሸባሪ ቡድኑ የሚለቀውን የሃሰት ፕሮፓጋንዳ በማክሸፍ ግብአተ መሬቱን ለማፋጠን በጊዜ የለኝም መንፈስ መነሳት እንደሚገባም አሳስበዋል።